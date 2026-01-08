Un caso del Sergas lleva a Europa el debate sobre los derechos laborales de las madres lactantes

La justicia gallega ha elevado a Europa un caso del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que plantea despejar una duda clave en la conciliación: si la adaptación del puesto de trabajo durante el período de lactancia puede tener un plazo máximo o si debe mantenerse durante el tiempo que se da el pecho. Ante la falta de una respuesta clara en la normativa vigente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya respuesta aclarará cómo debe aplicarse la normativa comunitaria.

Los hechos tuvieron lugar en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, a raíz de la denuncia interpuesta por una empleada contra la negativa del Sergas a adaptar las condiciones de su puesto de trabajo durante el período de lactancia de su bebé. Ella presentó la solicitud el 16 de enero, y el día 30, previa evaluación médica, se emitió un informe considerando a la trabajadora apta para sus funciones habituales, ante lo que esta presentó alegaciones solicitando que se acordase eximirla de realizar jornada de atención continuada mediante la realización de guardias, que en su caso eran en días laborables y festivos y en horario nocturno, desde las 15:00 horas a las 8:00 horas del día siguiente en días laborables y de las 08:00 horas a las 08:00 horas del día siguiente en festivos.

El 29 de abril, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales rechazó su solicitud, y el 30 de ese mes la mujer presentó una demanda. Cabe destacar que, según recoge el auto, hasta la fecha no había realizado ninguna guardia de las que le correspondía, pues «se las venían realizando sus compañeros de trabajo».

Como consecuencia, el Juzgado de los Social número 1 de Ourense dictó sentencia el 20 de mayo, obligando al Sergas a eximir a la trabajadora de la realización de la jornada de atención continuada (guardias) en horario nocturno durante un año desde la fecha del parto sin reducción de salario.

Este fallo fue recurrido por la demandante, que en las alegaciones sostuvo que establecer esta limitación temporal de un año es «contrario» a la vocación preventiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el derecho europeo, refiriéndose a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que establece que los menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar, lo que incluye una alimentación adecuada que la lactancia materna promueve.

De este modo, ante la ausencia de una respuesta clara en el derecho nacional sobre si procede o no limitar en el tiempo las medidas de protección en el trabajo durante la lactancia natural, la justicia gallega ha optado por presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE. Por un lado, explica el magistrado en el auto, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no establece un plazo temporal para la adaptación de las condiciones de trabajo vinculadas a la lactancia, aunque sí establece un límite de 9 meses para la suspensión del contrato. A su vez, la Ley de Empleo Público de Galicia amplía a un año este plazo, por lo que el TSXG considera que «no resulta descartable la aplicación analógica de esas limitaciones a la adaptación de las condiciones de trabajo», que es precisamente en lo que se sustenta la sentencia del juzgado ourensano.

En todo caso, también señala que el derecho europeo define trabajadora lactante como cualquier empleada en periodo de lactancia que comunique su estado al empresario con arreglo a la legislación nacional. Esto, recoge el documento, «plantea la duda de si establecer una limitación temporal vinculada a la edad del lactante» cumple o no la normativa comunitaria, que ahora deberá ser resuelta por el Tribunal Europeo. Mientras no haya una respuesta clara, el procedimiento previo quedará en suspenso.