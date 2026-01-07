La Xunta estrena este año la evaluación de diagnóstico digital con 45.000 alumnos

Hace ya dos cursos que los alumnos españoles de 4º de Primaria y 2º de Secundaria comenzaron a hacer las evaluaciones diagnósticas previstas por la modificación de la Ley Orgánica de Educación aprobada en 2020. Hasta ahora, el modelo siempre ha sido en papel, con cuadernos individuales para cada prueba y cada alumno, pero a partir de este curso la Xunta apostará por el formato digital, siguiendo el ejemplo de algunos de los principales estudios internacionales como PISA, con el objetivo de reducir los costes y el esfuerzo logístico que conlleva evaluar a miles de estudiantes deforma simultánea.

La noticia no es nueva. La Consellería de Educación ya avanzó en febrero del año pasado su intención de dar el salto a lo digital, para lo que se llevó a cabo un ‘pilotaje’ en 102 centros de Lugo y Ourense pero sin validez a la hora de hacer la evaluación. Para este curso y el siguiente, en cambio, la cartera que dirige Román Rodríguez ya ha sacado la licitación para contratar la plataforma que dará soporte al servicio para «prescindir del papel» en su totalidad.

Según señalan desde el Ejecutivo autonómico, el formato usado hasta ahora no es del todo eficaz: cada alumno debe recibir un cuadernillo sobre cada competencia evaluada en tiempo y forma, lo que supone un «reto organizativo de primera magnitud», a lo que hay que añadir «un coste económico considerable» y una «logística de distribución con una dimensión importante», puesto que se hace de forma simultánea en todos los centros de la comunidad y después se deben transportar y distribuir en las correspondientes sedes de la Inspección Educativa y entre los correctores.

Para solventar esta situación, desde la Xunta proponen una evaluación competencial inspirada en los principales estudios internacionales como PISA, TIMSS y PIRLS, en línea, que permita prescindir del papel, de la logística del transporte y reducir significativamente el coste y el tiempo necesario para realizar la evaluación. De este modo, este curso unos 45.000 alumnos de 4º de Primaria y 2º de la ESO de los centros gallegos sostenidos con fondos públicos harán las pruebas en formato digital, que serán entre los días 13 y 17 de abril para Secundaria y entre el 20 y el 24 del mismo mes para Primaria y que también se extenderá, como mínimo, al próximo curso.

Para ello, el pasado día 30 sacó a licitación la contratación de la plataforma para llevar a cabo las pruebas para las siguientes dos anualidades, con un presupuesto base de 287.545 euros, mientras que el contenido de las mismas continuará siendo realizado por el personal del Servicio de Evaluación del Sistema Educativo. Además, la Consellería asegura que la implantación de este modelo se hará «sin renunciar a funcionalidades importantes como la evaluación de la comprensión oral en las distintas lenguas o la expresión escrita realizada a mano por el alumnado». De este modo, lejos de reducir las pruebas a meras preguntas tipo test, la empresa adjudicataria deberá encargarse de desarrollar varias modalidades de pruebas multimedia (como asociar elementos de parejas, arrastras palabras, completar frases....), asegurar que sea posible cargar y reproducir archivos de sonido y vídeo, cargar imágenes, ilustraciones y otros documentos, grabar respuestas textuales, ya sean de una palabra o de una frase, sin límite de longitud, o responder a preguntas abiertas en papel digitalizables a través de códigos QR, que después los correctores podrán evaluar desde la plataforma.

Finalmente, en la licitación también se incluye la formación y el soporte para el personal de la Consellería de Educación encargado de la digitalización y la configuración de las pruebas que, como otros años, este curso también analizarán competencias como Lengua y literatura gallega, Lengua y literatura castellana, Inglés y otra lengua extranjera de haberla, y Matemáticas. A mayores, los alumnos de 4º de Primaria se evaluarán en Conocimiento del medio, y los de 2º de la ESO en Geografía e Historia y Ciencias Experimentales. Todo ello a través de una plataforma que deberá garantizar la seguridad y la protección de los datos de los estudiantes acorde a la legislación vigente.