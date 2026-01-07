Medio millar de colegios tienen ya clubes de lectura
En el último curso se incorporaron 51 centros más al plan de Educación para promover este hábito
REDACCIÓN
El número de centros educativos que cuentan con clubes de lectura asciende hasta el medio millar después de que se incorporarán 51 nuevos colegios e institutos durante el presente curso. El aumento, enmarcado en el Plan LÍA de la Xunta, ha sido del 10%.
La provincia de A Coruña, con 189 centros adscritos al plan, conforma el 37,8% del total, mientras que Ourense, con apenas 57 centros que disponen de club de lectura, se encuentra a la cola de la lista. Lugo y Pontevedra cuentan con 70 y 184 centros respectivamente.
La diferencia entre unos y otros territorios se ha agrandado durante el último ciclo académico, pues A Coruña ha sido la provincia con un mayor número de centros nuevos integrados en el programa (24). Mientras, Pontevedra, Lugo y Ourense, por ese orden, incorporaron 18, 6 y 3 nuevos colegios.
