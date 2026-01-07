Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fiscalía reforzó las inspecciones a residencias el pasado año con 143 visitas

Se hacen controles «ordinarios» pero también se investiga si hay sospechas

REDACCIÓN

Santiago

La Fiscalía, que tiene entre sus funciones la inspección de residencias, llegó a visitar hasta 143 en 2024, lo que supone una diferencia de 45 centros más que en 2023. Habitualmente, se trata de inspecciones jurídicas, en las que se revisa el régimen interno, pero los elementos a comprobar pueden variar si «las cosas se salen de lo normal».

Por ello, además de visitas planificadas de forma periódica, surgen otras «extraordinarias» por «cualquier motivo». «Puede ser una queja formal, que haya salido una noticia en prensa o que haya pedido una documentación y no me la hayan mandado», explica el fiscal delegado en Galicia para personas mayores y con discapacidad, Santiago Miguel Cruces, en una entrevista a Europa Press.

«Cuando las cosas se salen de lo normal, la Fiscalía intenta investigar qué ha pasado», continúa. En este cajón también pueden entrar un comentario de un funcionario que haya escuchado o, si se trata de una residencia gestionada por una comunidad religiosa —por ejemplo—, que haya tenido problemas «en algún lado». Con todo, fuera de circunstancias extraordinarias, Cruces constata que «ordinariamente» se visitan residencias: «En principio tendría que ser una vez al año. Pero eso es imposible porque no llegamos». Entonces, ¿cuál es el criterio? «Si se instala una nueva residencia, ir a ver cómo está y establecer una comunicación con ella porque también nos aportan datos», ejemplifica.

