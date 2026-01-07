Los hogares compartidos crecen un 34% en Galicia en tan solo dos años

En tan solo dos años, los hogares en los que convive gente que comparte piso sin ser familia o pareja y hace frente de forma conjunta a los gastos de la vivienda han aumentado en más de un 34 por ciento, superando, por primera vez desde que hay registros, la barrera de los 30.000. Se trata de un fenómeno influenciado por la crisis habitacional y el aumento continuado de los alquileres, que supera al de los sueldos, y que se está dando de forma generalizada no solo en España, sino en toda Europa; pero que, tal y como explica a este diario el demógrafo y catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en el área de Geografía Humana, Carlos Ferrás, en Galicia, debido al envejecimiento de la población y a la dispersión geográfica, «tiene todavía mayor dimensión y gravedad».

Acorde a los criterios del Instituto Galego de Estatística (IGE), se entiende por hogar el conjunto de personas que residen en una misma vivienda y comparten gastos comunes. A su vez, el núcleo familiar responde a la idea de la familia nuclear, una idea restringida de familia limitada a los vínculos de parentesco más estrechos, como parejas —con o sin hijos— o progenitores. Además, en sus estadísticas también registra los hogares con varios núcleos, los monoparentales y los unipersonales.

De este modo, los hogares sin núcleo componen una suerte de categoría residual para aquellos en los que dos o más adultos conviven sin formar una familia tradicional, esto es, sin mantener una relación de pareja ni de filiación directa, aunque sí pueden incluir parientes no directos, como primos, por ejemplo.

El total aumentó un 3%

Teniendo esto en cuenta, según revelan los resultados de la última encuesta estructural a hogares, por primera vez desde que hay registros la comunidad gallega supera los 30.000 hogares sin núcleo: de los 22.857 de 2022, a los 30.668 de 2024, lo que supone un incremento del 34,17% en cuestión de dos años y el 2,77% de los 1.108.583 hogares registrados ese año. Se trata del tipo de hogar que más creció en este período, mientras que el número total solo lo hizo en un 3%. El pico inmediatamente anterior, —después del de 2023, cuando se alcanzaron los 26.454—, fue en el primer año de la crisis económica, en 2008, cuando esta categoría registró 26.086 hogares.

Por provincias, el mayor aumento se registró en A Coruña, donde esta categoría de hogar aumentó en un 66% en estos dos años, seguida de Pontevedra y Ourense, con aumento de entorno al 20% en ambas, y Lugo, donde fue del 12%. En cuanto a su concentración, en 2024 el 39% y el 35% de estos hogares se localizaban en A Coruña y Pontevedra, y alrededor de un 13% en cada una de las provincias restantes.

En lo que a las causas se refiere, para comprender este suceso es necesario tener en cuenta la realidad demográfica actual de Galicia. Por un lado, este fenómeno se concentra en los municipios de más de 50.000 habitantes, donde en estos dos años los hogares sin núcleo aumentaron un 44,6% y se localizan cerca de la mitad de todos los registrados en la comunidad en 2024. Esto responde a causas naturales, como a la movilidad por trabajo o estudios o la inmigración, pero también al aumento de los precios de la vivienda, que hace que cada vez más personas opten por los pisos compartidos o el alquiler por habitaciones para poder hacer frente a los gastos.

Evolucion de los hogares sin nucleo en Galicia / Hugo Barreiro

Pero esta no es la única causa, puesto que este fenómeno también responde al envejecimiento de la población y la dispersión geográfica, que hace que, pese a estar generalizado tanto a nivel nacional como europeo, sea todavía mayor en Galicia, tal y como explica Ferrás. De hecho, contrariamente a lo que se pueda creer, los municipios que albergan la segunda mayor cantidad de hogares sin núcleo son los más pequeños, los de menos de 10.000 habitantes, con el 30% del total. Por lo tanto, aunque menos visible, es una realidad estructural de muchas zonas rurales.

Entre los motivos, Ferrás destaca, además de las causas ya mencionadas, el aumento de la esperanza de vida y la tendencia a tener menos hijos, que hace que proliferen los hogares unipersonales de gente viuda y mayor que, en muchas ocasiones, opta por convivencias funcionales con familiares lejanos o conocidos para no envejecer sola.

Al respecto, cuestionado sobre si se trata de una tendencia inherentemente buena o mala, más allá de ser una alternativa para las personas mayores y combatir la soledad no deseada, Carlos Ferrás es contundente. «Evidentemente», señala el catedrático de la USC, es innegable que es un fenómeno que «se asocia con la especulación del mercado de la vivienda», y «además repercute sobre la desigualdad social y la infravivienda».

Por lo tanto, a pesar de ser una solución que siempre ha estado presente en nuestra sociedad moderna, es evidente que este aumento viene impulsado por el encarecimiento del coste de vida, y que es una de las consecuencias de que, por ejemplo, en 2024 los gallegos tuviesen que destinar de media el 36% de su sueldo al alquiler, porcentaje que entre los más jóvenes, de 16 a 29 años, aumentó hasta el 50%.

Más parejas sin hijos y gente que vive sola

Desde 2022, el número total de hogares en Galicia tan solo aumentó en un 3%, siendo el de los hogares sin núcleo el que registró el mayor incremento, del 34,17%. Después de esta categoría, la que más aumentó fueron los hogares unipersonales, y las personas que viven solas son ahora un 12,08% más. Tras estas, solo han aumentado otras tres categorías, aunque de forma muy tímida: las parejas sin hijos ahora son un 5,15% más; las familias monoparentales, un 2,13%; y las familias nucleares que conviven con terceras personas (como familiares no directos), un 0,32%.

En contraposición, descendieron en un 5,5% los hogares compartidos por varias familias, hasta los 34.008; y otro 5,56% las familias con hijos, que, en todo caso, continúan siendo las más numerosas y representan el 28% del total. De este modo, en 2024 había en Galicia 311.682 hogares compuestos por parejas con hijos, concentrados especialmente en las provincias de A Coruña (42,3%) y Pontevedra (36,3%). Ourense y Lugo, por su parte, concentran tan solo el 11% y el 10,3% del total, respectivamente.