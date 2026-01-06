Los operadores de páginas de juego online están obligados a verificar la identidad de los usuarios

Desde 2011, con el objetivo de reforzar la seguridad en estos entornos, se regula el juego online y se obliga a los operadores a «identificar fehacientemente» a los participantes para, precisamente, comprobar que no son menores de edad (que tienen prohibido participar en cualquier tipo de juego de azar) o que no se trata de personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ).

De este modo, para crear una cuenta nueva los usuarios deben aportar sus datos personales, que el operador está obligado a verificar antes de activar el registro; y de forma periódica también deberá comprobarse que las cuentas existentes no se corresponden con las de personas dadas de alta en el RGIAJ, en caso de que se inscribiesen con cuentas ya activas.

Si se detecta que una de las cuentas pertenece a una persona que se ha impuesto la autoprohibición, deberá suspenderse, de forma que esta no pueda hacer ni depósitos ni participaciones.

Eso sí, podrá solicitar que se le abone el saldo y los premios obtenidos previamente, así como los premios obtenidos durante la suspensión a consecuencia de participaciones realizadas con carácter previo.