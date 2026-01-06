Medio Rural busca relevo para evitar el abandono de explotaciones agrarias: ya facilitó tres traspasos

Siete de cada diez titulares de explotaciones agroganaderas en Galicia supera ya los 55 años. Los cierres de granjas son continuos. Falta relevo generacional en el campo. Para evitar esta sangría la Consellería de Medio Rural activó en febrero de 2025 el Banco de Explotaciones que sirve de mediación entre los propietarios que están al borde de la jubilación y quieren transmitir su negocio y las personas que estén interesadas en hacerse cargo. En estos once meses se apuntaron un total de siete granjas y hay negociaciones para la compra o alquiler de cuatro de ellas, de las cuales en tres casos ya se ha alcanzado un principio de acuerdo.

Entre las siete explotaciones agroganaderas que buscan relevo y han recurrido a este instrumento de la Xunta, tres de ellas están situadas en la provincia de Lugo: se trata de una granja láctea en Palas de Rei, otra de porcino en O Saviñao y una dedicada a la producción de carne en Ribadeo.

Otras dos explotaciones, que buscan nuevo dueño, están ubicadas en la provincia de A Coruña: en A Laracha y Coristanco, las dos dedicadas a la producción láctea.

En Pontevedra también se ha inscrito en el Banco de Explotacions otra granja dedicada a la producción avícola de carne situada en A Estrada. Y en Ourense hay otra granja más de recría de ponedoras en el concello de O Pereiro de Aguiar.

Además, según los datos de la Consellería de Medio Rural, hay ya 10 interesados en adquirir una explotación agroganadera en Galicia. Se han celebrado ya reuniones entre estas personas y los titulares de cuatro explotaciones con la intervención de las oficinas rurales. «Y en tres casos se avanzó un principio de acuerdo para la transmisión de la explotación».

Abandono

El objetivo del Banco de Explotaciones es garantizar la continuidad de la explotación, así como luchar contra su desmantelamiento y el abandono sobrevenido de las tierras que la constituyen. Se calcula que Galicia posee más de 500.000 hectáreas que están abandonadas o infrautilizadas.

Se podrá apuntar a este banco creado por la Xunta cualquier titular que esté inscrito en el Registro de Explotaciones que, bien de forma voluntaria o forzosa, abandone la actividad.

Una granja podrá estar incluida en el Banco de Explotaciones un período máximo de dos años, contado a partir de la fecha de abandono de la actividad.

El propietario deberá presentar una relación de todas las parcelas y bienes que forman parte de la explotación. Se incluirá desde las edificaciones y naves, así como el ganado, la maquinaría y aperos. La transmisión incluirá también los derechos de naturaleza inmaterial, entre otros, los signos distintivos tales como el nombre comercial y el rótulo de la explotación; la marca y la adscripción a las denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas protegidas; las marcas de producción ecológica e integrada; la adhesión a un sistema de certificación forestal sostenible, y los derechos sobre variedades vegetales y derechos de producción.

Ayudas

Para fomentar estos traspasos la Consellería de Medio Rural acaba además de publicar una orden de ayudas para la sucesión de las explotaciones agrarias inscritas en este banco.

Las subvenciones podrán alcanzar un máximo de 30.000 euros en un periodo de cinco años y están dirigidas a las personas que cedan sus explotaciones mediante venta o arrendamiento a una persona interesada en tomar el relevo del negocio.

«Se trata de apoyar a las personas agricultoras que decidan cesar en su actividad agraria si deciden traspasar su explotación a otros», explica la consellería.

Para acceder a la ayuda los jefes de explotación deberán cumplir los requisitos para acceder a la jubilación o a una pensión por incapacidad laboral permanente. No podrán tener más de 70 años y la granja tendrá una producción mínima de 8.000 euros anuales.

Por su parte, las personas que toman el relevo en la explotación deben ser mayores de 18 años pero no superar los 55. En total, Medio Rural prevé dedicar a estas ayudas 2,1 millones de euros hasta el año 2030.