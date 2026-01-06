Galicia se libra de la «variante K» de la gripe: la mayoría es A

Galicia se libra —de momento— de la llamada «gripe K». Con datos hasta fin de año (28 de diciembre), los análisis efectuados por el Sergas confirman que la temporada está dominada por la gripe A y, dentro de ella, por el subtipo A(H1N1)pdm09, que es mayoritario y viene circulando desde hace años. De los 2.813 ingresos notificados por gripe, 2.803 tenían el virus de tipo A —y el 86% el citado subtipo—. En cambio, los casos A(H3N2), a los que en el debate sanitario se suele asociar esa «variante K», han sido minoritarios.

La circulación refuerza la idea de que la llamada «variante K» no es la protagonista en la comunidad. «No presenta cambios relevantes », expresa el último informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública, con datos de la semana 52. El «tipo B» es casi anecdótico, mientras el COVID-19 permanece en niveles muy bajos y el virus respiratorio sincitial (RSV), que causa desde un catarro hasta bronquiolitis o neumonía, repunta.

Más venta de antigripales

La vigilancia en farmacias —con datos semanales de 70 boticas en Galicia— apunta a que, aunque la positividad baja, la demanda de productos ligados a cuadros respiratorios sigue alta: la dispensación de antigripales aumentó un 24,2% y la de pruebas de antígeno un 5,2% respecto a la semana anterior, alcanzando «los valores más elevados de las últimas semanas». En números, se dispensaron 1.738 antigripales y 1.265 tes. Mientras, la presión asistencial empieza a aflojar. En atención primaria, las consultas por gripe bajaron un 22,7% en una semana y se situaron en 80,2 por cada 100.000 habitantes, lo que devuelve la actividad al nivel bajo, aunque con difusión extendida por el territorio. También descendieron las consultas por infecciones respiratorias agudas en general (13,2%). Aun así, los más pequeños siguen concentrando buena parte de la demanda: el grupo de 0 a 4 años registra la tasa más alta.