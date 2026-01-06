Educación eleva a los dos millones de euros las becas Erasmus+

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional destina este curso casi dos millones de euros a las becas autonómicas del programa Erasmus+ para alumnado de las universidades gallegas. Se trata de ayudas que complementan las que estos estudiantes ya reciben de la Unión Europea para participar en este programa de movilidad, que permite realizar una estancia en la universidad de otro país como parte de su proceso de aprendizaje.

El objetivo, tal y como ha destacado la Xunta en una nota de prensa, es reforzar el apoyo económico comunitario y fomentar así la participación en Erasmus+. En este contexto, el Gobierno gallego destinará 200.000 euros más que el año pasado para conseguir llegar a más alumnos. De este modo, las ayudas individuales se mantienen tanto en la duración como en la cantidad, y cada alumno recibirá una aportación que oscilará entre los 125 y los 195 euros al mes, en función del país de destino, durante una estancia que podrá durar entre dos y nueve meses.