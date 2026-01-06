Los gallegos que se autoexcluyen del juego online crecen un 75% en 5 años

Los gallegos que se atoprohíben participar en juegos de azar online aumentaron en un 76% en los últimos 5 años. Concretamente, en 2020 eran 1.392 las personas residentes en Galicia inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) del Gobierno, bien a voluntad propia o por orden judicial, representando el 2,47% de las 56.329 personas dadas de alta en todo el país.

Hoy en día, en cambio, según los datos del 31 de diciembre de 2025, son ya 2.457 los gallegos registrados, cifra que, si bien es considerablemente mayor a la de hace un lustro, ahora representa tan solo el 2,13% de los 115.556 inscritos en España.

Estar dado de alta en RGIAJ, según explica a este diario el coordinador de programas y vocal de la Asociación Galega de Ludópatas Rehabilitados (Agalure), Gerardo Rodríguez, no es una «solución» al problema de la ludopatía, pero sí un apoyo para hacer frente a una lacra cada vez más presente, sobre todo entre los jóvenes.

De hecho, se estima que alrededor del 24% de los gallegos de entre 14 y 18 años han apostado dinero en juegos de azar, tanto presenciales como online. En este sentido, valora positivamente esta herramienta, que impide que las personas dadas de alta puedan acceder a páginas web de juegos de azar, pero insiste en que los problemas de adicciones deben «ponerse en manos de profesionales».

Gallegos inscritos en Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego / Hugo Barreiro

En cuanto al aumento de registros, lo achaca tanto a la persistencia del problema como al aumento de la concienciación, aunque, puntualiza, quienes se dan de alta de forma voluntaria no suelen estar en fase de adicción, sino de «abuso». En cambio, desde la asociación en la que trabaja sí que apoyan a quienes acuden con el trámite buscando ayuda, para facilitarles el proceso y hacer de apoyo en la lucha contra esta enfermedad.

Por su parte, en cuanto a las diferencias por provincias, Rodríguez ve dos causas. Por un lado, el número registrados es mayor en A Coruña y Pontevedra (1.202 y 919) que en Lugo y Ourense (170 y 166) por una cuestión demográfica, al ser las zonas más pobladas y con ciudades más grande, en las que «hay más formas de acceder al juego».

Pero también es una cuestión de recursos, puesto que hasta hace poco, aunque prestaban servicio para toda Galicia, Agalure atendía en A Coruña y la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos, en Vigo. Esto ha cambiado recientemente, con la apertura de su centro en Lugo, donde ahora también podrán ayudar de forma presencial a los interesados a darse de alta en RGIAJ.