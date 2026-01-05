La Xunta detectó infracciones en el 14% de las inspecciones ambientales a empresas

La Xunta realizó en el periodo 2019-2024 casi 8.000 inspecciones a empresas en materia ambiental y detectó infracciones en el 14 por ciento. Se trata de controles realizados a instalaciones que necesitan una autorización ambiental integrada, gestores de residuos, vertederos o compañías dedicadas al traslado de basura.

En el caso de las instalaciones sometidas a los controles por contaminación la Xunta destaca que incrementaron su grado de cumplimiento de la normativa en materia ambiental. De hecho, de las 800 empresas vigiladas solo se detectaron desviaciones relevantes en el 7 por ciento.

En cuanto a las instalaciones relacionadas con la gestión de residuos, el Gobierno gallego asegura que también «hubo una mejora generalizada».

Ahora está en marcha un nuevo plan de inspección que incluye dos patas. Por un lado, los inspectores ambientales de la Xunta llevarán a cabo unas 300 actuaciones. Se trata de controles que se pueden realizar de forma previa a la concesión de una autorización ambiental, o bien se hacen de oficio, cuando se recibe información de hechos que pueden provocar daños en el medio, de forma reactiva cuando hay una denuncia o seguimientos para comprobar que se siguen las recomendaciones realizada en otras inspecciones. Además, la Policía autonómica realizará otros 300 controles en materia de vertidos incontrolados, almacenamiento y gestión de residuos.