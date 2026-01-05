La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción

El pino es una de las especies de mayor potencial de producción maderera en Galicia. Sin embargo, su aprovechamiento se ha visto constreñido en ocasiones por una mayor apuesta por el eucalipto, las fluctuaciones que sufre en el precio, así como la afectación por enfermedades y plagas. En todo caso, la Consellería de Medio Rural quiere dar impulso a esta especie y ha autorizado por primera vez las repoblaciones en el interior de Galicia con variedades procedentes de la región de Las Landas (Francia) para elevar la productividad.

Lo hace tras los resultados de un ensayo realizado en una red de siete parcelas en las que se ha constatado que tanto la variedad genética de pinus pinaster procedente de la región francesa de Las Landas como la cultivada en el huerto semillero de Sergude (en A Coruña), no solo se adaptan a las condiciones de estas zonas del interior de Galicia sino que permiten mayores crecimientos en volumen de madera.

Hasta ahora, según la Ley de Montes, solo se permitían repoblaciones de pino del país procedentes de la misma área geográfica en la que se plantaban. La Xunta distingue dos zonas: la noroeste-costera, que incluye Asturias y las cuatro provincias gallegas, y la noroeste interior, que engloba Asturias, León, Lugo, Ourense y Pontevedra. Eso sí, la normativa contempla excepciones siempre y cuando se autoricen mediante resolución de la Consellería de Medio Rural a través del Diario Oficial de Galicia. Y eso es lo que ha hecho la Xunta.

«Es la primera vez que se autorizan estas repoblaciones», confirma el departamento que dirige María José Gómez. Según explica la consellería, esta medida se adopta tras un estudio que demuestra que estas variedades de pino son adecuadas para Galicia ya que pueden ser más resistentes a plagas y enfermedades como la banda marrón, además de ampliar la base genética de la planta o simiente que se puede usar en la comunidad.

Zonas

Las semillas que se autorizan para repoblaciones son las procedentes de cuatro zonas de Las Landas (Francia), así como las del huerto de Sergude, que se han replicado en viveros de Gomesende, Cedeira o Monfero.

Y esto es posible después de un ensayo que ha durado 20 años realizado por la Misión Biológica de Galicia (CSIC), en colaboración con el grupo Tragsa y la Dirección Xeral de Ordenación y Planificación Forestal. Así, en una red de siete parcelas situadas en los concellos lucenses de O Saviñao, A Fonsagrada y Castro de Rei, así como en las localidades ourensanas de Xermeade, Parderrubias, Avión y Laza plantaron 8.000 árboles de 25 procedencias.

Concluyeron que en suelos de calidad las plantaciones realizadas con variedades de Las Landas o de la franja atlántica gallega (Sergude) fueron superiores. Así, en los cultivos con pino francés el volumen de madera fue un 46 por ciento superior y si se usaban semillas del vivero de Sergude la mejora fue de un 18 por ciento. Concretamente, en zonas como O Saviñao se alcanzaron volúmenes con corteza de entre 561 y 451 metros cúbicos por hectárea. Y, aunque en suelos más pobres, funcionaron mejor algunas poblaciones mediterráneas, las diferencias fueron escasas, por lo que no se recomienda su plantación.