El PSdeG reunirá el próximo sábado a su Comité Nacional tras la crisis de las denuncias por acoso a cargos socialistas

El Partido Socialista de Galicia reunirá este sábado en Santiago de Compostela a su Comité Nacional tras la crisis derivada de las denuncias por acoso sexual y laboral a distintos cargos socialistas. La reunión, que tendrá lugar el próximo 10 de enero a las 10.00 horas en el Hotel Los Abetos de la capital gallega.

El Comité Nacional es el máximo organo de decisión entre congresos dentro de la estructura socialista. En el orden del día, al que ha tenido acceso Europa Press, figura que la cita arrancará con el informe del secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, tras lo que tendrá lugar la aprobación de las cuentas del 2025 y los presupuestos del partido para 2026.

Además, un punto estará destinado a los asuntos orgánicos y, finalmente, será el turno de los ruegos y preguntas, en el que los militantes integrantes del comité nacional podrán tomar la palabra.

La fecha de la cita salió de una reunión de la ejecutiva del PSdeG celebrada el pasado día 22 de diciembre, después de la crisis interna surgida a raíz de las denuncias de acoso contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, además de contra la regidora de A Coruña, Inés Rey, por supuesto acoso laboral.

De este modo, se prevé que el foco esté puesto en este asunto, así como en las actuaciones y decisiones adoptadas por el partido desde que se tuvo conocimiento de los hechos.

Denuncias por el canal habilitado por el partido

El pasado 10 de diciembre Ferraz confirmó que el Partido Socialista había recibido a través del canal interno antiacoso una denuncia contra Tomé por supuesto acoso sexual. Este hecho motivó la dimisión de su cargo como presidente de la Diputación y la suspensión de militancia del político lucense, que no dejó las actas y continua como alcalde de Monforte y diputado provincial no adscrito.

Tras la salida de Tomé de las filas socialistas y ante las críticas que acusaban a la dirección de conocer los hechos desde hacía tiempo, el jefe de filas del PSdeG compareció públicamente para informar de que la dirección del partido y él mismo habían tenido conocimiento del caso a través de una «tercera persona» en octubre, a la que «animaron a denunciar», pero no por la denunciante.

Así las cosas y en medio del ruido interno, unos días después el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, informó de que el partido había recibido otra denuncia, en este caso por supuesto acoso laboral, contra el regidor de Barbadás, en represalia por haber denunciado una situación de acoso sexual por parte de un exedil de la localidad. Además, dijo que el PSdeG de la provincia de Ourense atendió a la persona denunciante, que confirmó también la denuncia a través de un documento.

En la comparecencia, Besteiro exigió al regidor que entregase sus actas como alcalde y diputado provincial, además de comunicar que se le suspendería de la militancia. Sin embargo, Valcárcel aseguró que no renunciaría a sus actas y fue él el que pidió la dimisión de Besteiro, al considerar que su caso respondía a una operación para tratar de «eludir su responsabilidad» tras la gestión de la denuncia contra Tomé. Se da el caso de que Valcárcel firmó otro de los manifiestos surgidos en los últimos días, en el que se sostenía que «quien oculta, ampara, relativiza o ralentiza las investigaciones» por acoso «se convierte en cómplice y, como tal, también debe asumir sus responsabilidades y dejar todos los cargos».

Días más tarde, trascendió que dos exconcejalas del PSOE de A Coruña habían presentado sendas denuncias en el mismo canal interno contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y su número dos, José Manuel Lage, por supuesto acoso laboral, unas denuncias que la propia regidora calificó de «ajuste de cuentas» por el hecho de que las dos exconcejalas no hubiesen repetido en las listas. Si bien la dirección del PSdeG explicó que no tenía acceso a esta denuncia recibida en el canal interno, una de las denunciantes confirmó a Europa Press que la había presentado.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa, el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, apeló a «no instrumentalizar» el canal antiacoso habilitado por el Partido Socialista ni a las víctimas y se mostró convencido de que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ganará las elecciones en 2027.