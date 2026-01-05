El PSdeG critica el abandono a enfermos de covid persistente
Acusa a Sanidade de «dejar tirados» a estos pacientes tras cerrar la unidad de Ourense
REDACCIÓN
El PSdeG acusa a la Xunta de «dejar tirados» a cerca de 120.000 enfermos de covid persistente tras cerrar la última unidad específica de Ourense y la insta a crear consultas de enfermería especializadas.
La diputada socialista Elena Espinosa presentó una batería de iniciativas parlamentarias para reclamarle a la Xunta que constituya consultas de enfermería de covid persistente en todas las áreas sanitarias.
En este sentido, la socialista reclama al Gobierno gallego que «escuchen a los afectados y actúen con responsabilidad» para garantizarles la «atención digna, coordinada y continua que necesitan». Espinosa explicó que en Galicia hubo registrados 762.301 casos de covid, de los que entre el 10 y el 20% derivaron en covid persistente, lo que podría suponer en torno a 120.000 pacientes en la comunidad.
