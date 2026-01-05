Las variedades de pino francés podrían crecer hasta un metro más en Galicia, según un estudio

Se podrán hacer repoblaciones por primera vez en Galicia con pino francés y las diferencias entre estas variedades que ahora autoriza la Xunta y las existentes es notable. «Visualmente los árboles pueden medir hasta un metro más de altura. A un ciudadano puede no parecerle mucho, pero para el sector forestal es importante», explica Francisco J. Lario, del vivero de Tragsa en Maceda y que participó en el ensayo que avala la decisión de la Xunta de permitir repoblaciones con variedades procedentes de Francia.

Cuando se empezó a realizar el estudio hace 20 años el objetivo era probar qué semillas se adaptaban mejor en Galicia y producían más, pero todavía no existía un afectación tan importante como en la actualidad a plagas como el nematodo o la banda marrón.

En todo caso, Lario defiende que el estudio también contribuye a encontrar soluciones a estas enfermedades. «Enriquece el material genético y se generan resistencias a estas plagas . Las plantaciones que hicimos con este ensayo actúan como centinelas de lo que puede ir viniendo», apunta.

Y aunque el estudio se ha centrado en analizar la adaptabilidad de estas variedades de pinus pinaster a zonas del interior de Galicia, Lario señala que es «muy probable» que funcione bien también en las áreas costeras de Galicia.«Hay cierta continuidad entre clima atlántico e interior. De hecho, las variedades que proceden de Francia son de zonas costeras», explica este experto.

El pino del país es una de las especies que, según asegura, tiene «más potencial de crecimiento» en Galicia. Aunque es una especie que se extiende desde el Norte de Marruecos hasta la mitad de Francia, «la originaria gallega está en su medio, es donde está mejor adaptada».