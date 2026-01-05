Las variedades de pino francés podrían crecer hasta un metro más en Galicia, según un estudio
Aunque el estudio se centra en el interior de Galicia, Francisco J. Lario, uno de los autores, cree probable que estas nuevas plantaciones se adapten también a las áreas costeras, gracias a la continuidad climática
Se podrán hacer repoblaciones por primera vez en Galicia con pino francés y las diferencias entre estas variedades que ahora autoriza la Xunta y las existentes es notable. «Visualmente los árboles pueden medir hasta un metro más de altura. A un ciudadano puede no parecerle mucho, pero para el sector forestal es importante», explica Francisco J. Lario, del vivero de Tragsa en Maceda y que participó en el ensayo que avala la decisión de la Xunta de permitir repoblaciones con variedades procedentes de Francia.
Cuando se empezó a realizar el estudio hace 20 años el objetivo era probar qué semillas se adaptaban mejor en Galicia y producían más, pero todavía no existía un afectación tan importante como en la actualidad a plagas como el nematodo o la banda marrón.
En todo caso, Lario defiende que el estudio también contribuye a encontrar soluciones a estas enfermedades. «Enriquece el material genético y se generan resistencias a estas plagas . Las plantaciones que hicimos con este ensayo actúan como centinelas de lo que puede ir viniendo», apunta.
Y aunque el estudio se ha centrado en analizar la adaptabilidad de estas variedades de pinus pinaster a zonas del interior de Galicia, Lario señala que es «muy probable» que funcione bien también en las áreas costeras de Galicia.«Hay cierta continuidad entre clima atlántico e interior. De hecho, las variedades que proceden de Francia son de zonas costeras», explica este experto.
El pino del país es una de las especies que, según asegura, tiene «más potencial de crecimiento» en Galicia. Aunque es una especie que se extiende desde el Norte de Marruecos hasta la mitad de Francia, «la originaria gallega está en su medio, es donde está mejor adaptada».
- Coral, la primera bebé de Galicia en 2026, nació en Ourense con las campanadas y Valeria, en Vigo, tras los brindis
- La Xunta carga contra la desidia de los ayuntamientos por el saneamiento: falta inversión, planificación y personal capacitado
- Galicia encara una nueva borrasca: hará menos frío pero no te desprendas del paraguas
- Siete de cada cien alumnos plantan Bachillerato después del primer año
- Galicia, en el podio en universitarios y titulados de FP sobrecualificados
- Un estudio revela qué carreras universitarias son las más rentables en Galicia para el bolsillo de los jóvenes
- Galicia es la segunda comunidad donde se construyó menos vivienda en doce años
- Rústica: la tierra donde la herencia gana a la venta