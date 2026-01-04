Siete de cada cien alumnos plantan Bachillerato después del primer año

Hace casi un año, la Xunta lanzaba un plan, FPGal 360, con la filosofía de que «ningún joven salga a la calle sin ninguna capacitación, formación o conocimientos que le permitan desarrollarse en todos los ámbitos de la vida, tanto a nivel personal como profesional», como defendía entonces el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Lo ideal sería que «todos los jóvenes sigan estudiando y formándose hasta, por lo menos, la mayoría de edad», proclamaron entonces desde la Administración gallega. Como el propio nombre de la iniciativa indica, la FP debería ejercer un rol relevante en esa solución.

Los datos recopilados por el Ministerio de Educación sobre la situación académica de los chavales que acceden a Bachillerato en Galicia muestran que la mayor parte de quienes desisten de seguir intentándolo tras el primer curso —la etapa está conformada por dos— opta por probar suerte con un ciclo de grado medio y que son más jóvenes los que contemplan esa posibilidad.

Una estadística específica elaborada por el Gobierno central eleva a un 93,1 por ciento el porcentaje de chavales gallegos que están matriculados en Bachillerato el segundo año, lo que deja a casi siete de cada cien fuera del aula. La cuestión es dónde. En el análisis de la cohorte que accedió a los estudios en el curso de la pandemia, 2020-21, la mayoría de eclosión 60 por ciento de los que plantan el instituto— aparecen matriculados en un ciclo de FP de grado medio. Sobre el total de estudiantes, tomaron esa decisión cuatro de cada cien. Y ese 4,1 por ciento que afecta a quienes empezaron en 2020 supone el doble del 2,1% que elegía esa posibilidad un año atrás. No obstante, en ese 2,1 por ciento pudo haber incidido la irrupción del covid en 2020, porque, entre los chavales que accedieron en 2018 y en 2019, el porcentaje de los que se van a FP es del 4 por ciento.

En cambio, sí alcanza la cifra más elevada de la serie de cuatro cursos examinada por Educación el dato del alumnado que no aparece matriculado en otras enseñanzas: llegaría al 2,6 por ciento, un 53% más que entre quienes accedieron el curso previo.

/ / Simón Espinosa

El abandono educativo está más extendido entre los hombres y Bachillerato no es una excepción. Entre los varones, son un 8,3 por ciento los que se dan de baja tras un curso, casi la mitad más que el 5,6% de sus compañeras de pupitre. Además, tras plantar una etapa que está concebida eminentemente como formación preuniversitaria, ellos eligen el doble que las chicas intentarlo en la Formación Profesional: 5,7 por ciento frente a 2,8 por ciento.

La estadística ministerial no solo pasa revista al abandono, sino también al desempeño. En el caso de Galicia, que aparece en informes como PISA como una de las comunidades con más equidad —las posibilidades de que un alumno progrese al margen de su situación social y económica—, los datos revelan un desfase amplio entre el porcentaje de gallegos que logra sacarse Bachillerato en dos años y el de los extranjeros: 77,5% frente a un 48,2%. En el indicador de rendimiento son de nuevo las chicas las que sobresalen, lo que puede redundar en un menor abandono: un 80,7% acaba en dos años, 8 puntos más.