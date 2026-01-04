Galicia suma casi 50.000 hogares más en doce años, pero finaliza menos de 30.000 viviendas nuevas

Aunque la natalidad en Galicia sigue en mínimos, la llegada de extranjeros está permitiendo aumentar el censo poblacional. Pero además está creciendo el número de hogares porque su tamaño se reduce y cada vez son más las personas que viven solas. Esto se traduce en unas mayores necesidades de vivienda.

En 2013 Galicia contaba con 1.060.774 hogares. Doce años después la cifra se elevó a 1.108.583. Son casi 50.000 nuevas familias. Sin embargo, en este periodo, según los datos del Ministerio de Vivienda, solo se finalizaron unas 27.000 viviendas nuevas.

En todo caso, el excedente de pisos generado durante el bum inmobiliario ha permitido compensar este déficit de los últimos doce años. Galicia es además una de las comunidades con más vivienda vacía: tiene medio millón de casas desocupadas.

El problema es que, según cálculos de las inmobiliarias, casi la mitad de estas viviendas no son habitables por estar en ruinas o carecer de servicios básicos como conexión a la red eléctrica o suministro de agua, o bien contar con ventanas inservibles...

Aumentará la demanda

Esto obligaría a realizar importantes inversiones en rehabilitación o bien construir vivienda nueva, pues la demanda de pisos seguirá creciendo probablemente ya que, según las previsiones del Instituto Galego de Estatística (IGE), en una década el número de hogares de Galicia aumentará en casi 40.000 situándose así en 1.147.885 en el año 2034.

En Galicia hay suelo disponible para edificar. De hecho, solo las áreas urbanas disponen de parcelas para construir casi 180.000 viviendas, según los datos del Sistema de Información Urbana (SIU) dependiente del Ministerio de Vivienda correspondientes al año 2024.