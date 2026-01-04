Afectadas por endometriosis piden a Sanidad un cribado específico

La asociación QuerENDO, de mujeres afectadas por endometriosis, se reunió el pasado martes con la Consellería de Sanida para solicitar la puesta en marcha de un cribado específico que permita «aflorar los miles de casos sin diagnóstico» de una enfermedad que, destacan, afecta a unas 60.000 personas en Galicia.

Según informó ayer la entidad, solicitaron la reunión tras la publicación de una nota de prensa de la Consellería de Sanidade en la que se anunciaba un cribado de Violencia de Género, pero el Ejecutivo descartó la posibilidad debido a que «la endometriosis carece en la actualidad de pruebas específicas que permitan una abordaje simple dentro de un cribado poblacional». Además, indicaron que el cribado de violencia de género era un pilotaje de casos ya registrados, no un cribado como tal, destinado a diagnosticar nuevos casos.

Del mismo modo, en la reunión insistieron en algunas de las demandas que mantienen desde hace más de una década, como la creación de una Unidad Multidisciplinar de Endometriosis en Galicia para los casos más complejos o la elaboración de vídeos divulgativos sobre la enfermedad para su emisión en salas de espera de ginecología y atención primaria.