Venezolanos en Galicia: «Estamos preocupados, pero es un rayo de esperanza»
Francisco Javier Salas, presidente de la Asociación de Venezolanos en Santiago, reconoce que el ataque de Estados Unidos "contraviene las normas internacionales", pero cree que podría poner fin a "años de abusos"
Susana López Carbia
Desde las 6 de la mañana lleva en pie Francisco Javier Salas, presidente de la Asociación de Venezolanos en Santiago, conectado al canal de televisión Al Jazeera para intentar seguir lo que ocurre en el país andino, tras los bombardeos ordenados por Estados Unidos en distintos puntos del territorio venezolano.
Con "las emociones a flor de piel", cuenta que la comunidad venezolana asentada en Galicia está conectada a través de las redes sociales desde que comenzó la ofensiva que ya había anticipado Donald Trump y vive "con preocupación y nerviosismo" lo que está sucediendo en su país.
Cree que los venezolanos que viven en el exterior tienen en estos momentos más información que los compatriotas que se encuentran en el país, porque, tras conectarse a varias emisoras de radio venezolanas, ha podido comprobar que emiten la programación musical habitual. Por lo que ha podido constatar a través de Al Jazeera y de las redes sociales, "Caracas está tranquila, aunque se escucha algún disparo y la mitad de la ciudad está a oscuras", señala.
Salas, que lleva 11 años residiendo con su esposa en Galicia, asentado en el municipio de Brión, admite que el ataque de Estados Unidos a Venezuela contraviene "todas las normas internacionales", pero asegura que para muchos venezolanos, que llevan "años sufriendo todo tipo de abusos", la intervención de la Administración Trump supone "un rayo de esperanza".
"Esperemos que estos ataques, si han sido dirigidos, no hayan causado bajas, porque los misiles no distinguen entre militares y civiles ni entre chavistas y no chavistas", comenta con preocupación.
Comunicado de la Federación Venezolana de Galicia (FEVEGA)
«Desde la Federación Venezolana de Galicia (FEVEGA) queremos dirigirnos a toda nuestra comunidad con un mensaje de fe, esperanza y calma.
En momentos de incertidumbre y de emociones encontradas, es fundamental recordar la fortaleza que nos caracteriza como pueblo. Los venezolanos y venezolanas hemos aprendido, dentro y fuera de nuestra tierra, a sostenernos unos a otros, a no perder la esperanza y a caminar con dignidad incluso en los tiempos más difíciles.
Hoy más que nunca, les invitamos a mantener la serenidad, a cuidar de nuestras familias y a apoyarnos como comunidad. La unión, el respeto y la solidaridad son nuestros mayores valores y la mejor respuesta ante cualquier adversidad.
Desde Galicia, seguimos creyendo en el futuro, en la fuerza del trabajo conjunto y en la capacidad de nuestra comunidad para construir espacios de bienestar, convivencia y apoyo mutuo. No estamos solos: somos una comunidad viva, resiliente y profundamente humana.
FEVEGA reafirma su compromiso de acompañar, escuchar y servir como puente de encuentro para todos los venezolanos y venezolanas que hacen vida en Galicia.
Con fe en el mañana, esperanza en nuestros corazones y calma en nuestras acciones, seguimos adelante, juntos.
Con afecto y compromiso, Federación Venezolana de Galicia (FEVEGA)»
