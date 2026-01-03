Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Maduro, capturado por EEUUCelta - ValenciaVíctimas Identificadas SuizaBaliza V-16 GaliciaTranquilizantes sin recetaLeixoes reta a Vigo
instagramlinkedin

El PSdeG propone a Carmela López como presidenta de la Diputación de Lugo

El comité provincial designó por aclamación a la alcaldesa de Burela como candidata para sustituir a José Tomé

El PPdeG también presentará su candidatura

Carmela López, hoy, durante el comité provincial en Lugo.

Carmela López, hoy, durante el comité provincial en Lugo. / Cedida

Iria D. Pombo

La cuenta atrás para una nueva presidencia en el lucense pazo de San Marcos ya ha comenzado. El comité provincial de los socialistas de Lugo se reunió en la mañana de este sábado para abordar la propuesta de la gestora del PSdeG, y finalmente propone a la alcaldesa de Burela y diputada provincial Carmela López como candidata socialista la Presidencia de la Diputación de Lugo, para sustituir a José Tomé tras dimitir de su cargo por presuntas acusaciones de acoso sexual.

Los integrantes de la gestora del PSOE de Lugo —que dirige Luis Ángel Lago Lage desde que Tomé también renunció a su cargo de secretario provincial— se reunieron previamente con los miembros del grupo provincial, donde están incluidos algunos de los diputados críticos con Tomé, como el alcalde de Castroverde y el diputado Iván Castro. Finalmente, se llegó a la conclusión de que Carmela López era la persona más apropiada, por su consenso y por no tener un pasado que la vinculase a la situación tensa de las últimas semanas.

Con este acuerdo, la gestora presentó esta mañana al comité provincial la propuesta de López, que fue elegida por aclamación. Es decir, no fue necesario votar su candidatura. El resultado será trasladado a la comisión ejecutiva gallega del PSdeG y luego irá al Comité de Listas de Ferraz, aunque la dirección del PSOE en Madrid ya dilucidaba que fuese López la sustituta de Tomé.

El 14 de enero habrá investidura

Una vez que el PSdeG ratifique su propuesta, el partido quiere reunirse con el BNG para tratar la investidura prevista para un pleno extraordinario a celebrar el 14 de enero. La gestora también se reunirá con el diputado no adscrito, José Tomé, cuyo voto será crucial.

Noticias relacionadas y más

Al pleno del día 14 de enero el PPdeG también presentará su propia candidatura, ya que si Carmela López no consigue la mayoría absoluta, los trece diputados, la presidencia provincial recaerá en el PP, con doce. El BNG, que de momento ostenta la presidencia en funciones, en manos de Efrén Castro, no presentará a nadie para presidir la Diputación de Lugo, pues nacionalistas siguen a la espera de una reunión con el PSOE. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Coral, la primera bebé de Galicia en 2026, nació en Ourense con las campanadas y Valeria, en Vigo, tras los brindis
  2. La Xunta carga contra la desidia de los ayuntamientos por el saneamiento: falta inversión, planificación y personal capacitado
  3. Galicia encara una nueva borrasca: hará menos frío pero no te desprendas del paraguas
  4. Galicia, en el podio en universitarios y titulados de FP sobrecualificados
  5. Un estudio revela qué carreras universitarias son las más rentables en Galicia para el bolsillo de los jóvenes
  6. Rústica: la tierra donde la herencia gana a la venta
  7. Nazareth Cendán, nueva diputada del PPdeG en el Parlamento de Galicia en sustitución de Ethel Vázquez
  8. Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero

El PSdeG propone a Carmela López como presidenta de la Diputación de Lugo

Galicia cumple 40 años en la UE: de «Plan Marshall» a mal negocio, la opinión de tres eurodiputados

Galicia cumple 40 años en la UE: de «Plan Marshall» a mal negocio, la opinión de tres eurodiputados

Gallegos en Venezuela: «Estamos muy contentos; falta mucha gente del régimen todavía por caer»

Gallegos en Venezuela: «Estamos muy contentos; falta mucha gente del régimen todavía por caer»

Venezolanos en Galicia: «Estamos preocupados, pero es un rayo de esperanza»

Venezolanos en Galicia: «Estamos preocupados, pero es un rayo de esperanza»

Detenidos cinco boirenses por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal

Detenidos cinco boirenses por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal

Juan José Cerviño, director xeral da PAC: «Galicia é a comunidade con maior potencial para os fermentados lácteos»

Juan José Cerviño, director xeral da PAC: «Galicia é a comunidade con maior potencial para os fermentados lácteos»

La nueva baliza de emergencias, una luz con muchas sombras: «En una curva el que viene detrás no ve ni el coche; has de estar muy encima para encontrarlo»

La nueva baliza de emergencias, una luz con muchas sombras: «En una curva el que viene detrás no ve ni el coche; has de estar muy encima para encontrarlo»

Los adolescentes gallegos se automedican para el malestar: 8.000 estudiantes toman tranquilizantes sin receta

Los adolescentes gallegos se automedican para el malestar: 8.000 estudiantes toman tranquilizantes sin receta
Tracking Pixel Contents