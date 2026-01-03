Gallegos en Venezuela: «Estamos muy contentos; falta mucha gente del régimen todavía por caer»

«Estamos muy contentos. Falta mucha gente del régimen todavía por caer, pero esta operación nos da mucha esperanza». Así fue la respuesta, en la mañana de este sábado, de Antía*, una gallega residente en Venezuela desde hace tres décadas a la llamada de su hermana, preocupada por su situación tras la operación militar que el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo en las últimas horas en el país caribeño y a través del cual han logrado capturar a Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores.

A primera hora de la mañana, los gallegos contactados por este diario se mostraban «muy extrañados» al seguir contando con energía eléctrica e internet tras los bombardeos llevados a cabo por el ejército de Donald Trump. «En situaciones anteriores es lo que habitualmente primero han quitado», explica Federica*, hija de ourensanos, que reside en una ciudad que define como «la burbuja de Venezuela, en una zona privilegiada».

Cuestionados sobre si han tenido temor por sus propias vidas durante el ataque aéreo, la respuesta es negativa de forma unánime. «No, en ningún caso. Los ataques han sido quriúrgicos contra dependencias militares del régimen», relata Antía*. Si bien, en los barrios de Caracas y en otras ciudades del país caribeño, los gallegos explican que la gente se ha echado a la calle con «supermercados con filas largas de gente durante la madrugada».

«A las 2.00 horas hubo un ataque aéreo. Bombardearon el aeropuerto de La Carlota, el Fuerte Tiuna, aeropuerto de Higuerote y puerto de La Guaira», apunta Alejandra*, hija de gallegos residente en una ciudad cercana a Caracas, que apunta que la ofensiva tuvo una duración aproximada de media hora y afectó exclusivamente a «objetivos militares».

«Es la única opción para la caída del régimen»

Cuando a finales del mes de noviembre, Donald Trump ordenó un despliege sin precedentes en el Caribe, con una docena de buques, un submarino nuclear y 15.000 efectivos, los gallegos que decidieron hablar con este diario apuntaban que la intervención de EE.UU. era la única posibilidad viable para poner fin al régimen chavista: «Ni Europa ni la oposición acabarán con el chavismo, solo Trump. Es la única opción para la caída del régimen».

La maltrecha economía venezolana resintió en los últimos años los apoyos del régimen tanto internos como externos, además de provocar un importante éxodo de ciudadanos venezolanos hacia diferentes partes del mundo, también Galicia, en busca de un futuro mejor. Esta situación afectó también a la colonia gallega en Venezuela, que ha sufrido un importante retroceso.

Así, en 1999 había unos 50.000 ciudadanos gallegos. En 2018, la Xunta hablaba de 43.975; un año después, la cifra bajó a 35.996; en 2023, la Secretaría Xeral da Emigración redujo el dato a 30.260.

Pendientes de la respuesta del chavismo

Más allá de la «esperanza» de que este ataque y la captura de Nicolás Maduro supongan un radical giro de guión en la situación política que vive Venezuela, los gallegos muestran también sus dudas con respecto a cual será la respuesta del régimen. «Hay que tener mucho cuidado porque no sabemos qué reacción puede tener la gente del Gobierno», apunta Antía*. Un hecho que hace que todas las personas contactadas por este diario demanden que se guarde estrictamente su anonimato.