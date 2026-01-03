El BNG tilda de «retroceso» ceder a los concellos la supervisión del patrimonio
REDACCIÓN
Santiago
El BNG cargó ayer contra la decisión de la Xunta de delegar en los ayuntamientos la supervisión del patrimonio. En opinión de la diputada nacionalista Mercedes Queixas, es un avance en el proceso de «liquidación de la identidad cultural» de Galicia. Según denuncia, esta modificación legal «no solo desprotege el patrimonio de Galicia», sino que también transfiere la responsabilidad a los ayuntamientos, «la mayoría de ellos sin recursos ni personal cualificado para informar de las intervenciones en los ámbitos protegidos».
