Bajan los ingresos por gripe pero en Vigo y Pontevedra se disparan casi un 10%

La presión hospitalaria por gripe comienza a aflojar en Galicia tras el pico de las últimas semanas. En la semana del 22 al 28 de diciembre ingresaron 343 personas con gripe confirmada, un 10% menos que la semana anterior (383), según el informe de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade. El documento sitúa la ola epidémica en intensidad baja, con tendencia descendente y difusión dispersa.

Pero la mejora no ha sido igual en todo el territorio. Mientras la tasa de ingresos bajó en la mayoría de las áreas, con un descenso especialmente acusado en A Coruña (–62%); subió en Pontevedra-O Salnés, con un despunte del 9,6% y en Vigo, del 8,5%. Además ambas áreas siguen concentrando las cifras más abultadas. Pontevedra registra la mayor tasa de hospitalización (21,8 ingresos por 100.000 habitantes), seguida de Vigo (17,8).

Por eso, Sanidade introduce una cautela: el retroceso de los ingresos «no se observó de forma homogénea» y no fue tan intenso como el descenso en Atención Primaria. Esto podría indicar que la bajada aún no está plenamente consolidada, por posibles efectos del calendario festivo y por el desfase habitual entre la evolución en la comunidad y su reflejo en las hospitalizaciones.

En Primaria también se aprecia alivio: la tasa de consultas cayó un 22,7% hasta 80,2 por 100.000 habitantes, volviendo a niveles de actividad «baja». Aun así, la demanda sigue concentrándose en los menores: el grupo de 0 a 4 años mantiene la tasa más alta, seguido del de 5 a 19 años.

En paralelo, el informe detecta un repunte en farmacias: aumentó la dispensación de antigripales un 24,2% y la de test rápidos de antígenos un 5,2%, alcanzando los valores más altos recientes.

El mayor riesgo hospitalario sigue en los mayores de 80 años, pero destaca un incremento en niños de 0 a 4 años, con un alza del 124,5% respecto a la semana previa. En lo que va de temporada se han notificado 2.813 ingresos, mayoritariamente por virus A. La positividad baja al 27,7%, aunque continúa elevada en Pontevedra (44,3%) y Vigo (35,3). El modelo prevé que el pico ya pasó, pero no descarta fluctuaciones. Pese a la mejoría, la Consellería recomienda usar mascarilla en centros de salud, PAC y urgencias, incluso sin síntomas, y mantenerla en áreas con pacientes vulnerables.