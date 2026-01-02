El Parlamento gallego se libra de una auditoría a sus presupuestos tras renunciar Contas a fiscalizarlo

El Parlamento de Galicia gestiona unos 20,5 millones de euros anuales y es la única institución pública que está exenta de pasar el escrutinio del Consello de Contas. El órgano fiscalizador ha renunciado en su plan de trabajo para 2026 a supervisar el presupuesto del Pazo de O Hórreo. Adoptaron esta decisión, con el único voto en contra de un conselleiro maior, después de que PP, BNG y PSdeG se aliaran en julio de 2024 para dejar de remitir al ente que preside Juan Carlos Aladro las cuentas del Legislativo frenando así el intento de Contas de fiscalizar por primera vez en la historia la contabilidad de la Cámara gallega.

El control presupuestario del Parlamento fue incluido por primera vez en el plan de trabajo de Contas en el ejercicio 2024, pero nunca llegó a realizarse. Se pretendía comprobar que las cuentas eran un fiel reflejo de la gestión económica y financiera de la Cámara, así como fiscalizar las asignaciones económicas a los grupos o el gasto en nóminas.

Sin embargo, tras comunicar al Parlamento su intención de realizar una auditoría, la Mesa, de la que forman parte PP, BNG y PSdeG, adoptó un acuerdo unánime para derogar el artículo del Reglamento de régimen presupuestario y contable del Parlamento y del Valedor do Pobo que obliga a remitir las cuentas al Consello de Contas. De esta manera, se cerró el paso a este primer intento de fiscalización. Y en 2025 los grupos políticos de la Cámara volvieron a vetar la auditoría del plan de trabajo del ente que preside Juan Carlos Aladro.

Voto particular

Ante el bloqueo político, el organismo de supervisión ha cedido y tampoco ha incluido la fiscalización de las cuentas del Parlamento en su plan de trabajo para 2026. Sin embargo, la decisión no ha sido unánime. Un conselleiro maior, Simón Rego, ha emitido un voto particular para manifestar su discrepancia al respecto.

Alega que el Reglamento de Régimen Interior del Consello de Contas le exige fiscalizar la contabilidad de la Cámara autonómica, que además está obligada a rendir cuentas . «No cabe justificar un incumplimiento de uno de los mandatos aprobados por el propio Parlamento», esgrime Rego. Pero además advierte que el hecho de que el Hórreo quede eximido de pasar estos controles «crea un precedente» que permitiría, por ejemplo, «dejar de fiscalizar los fondos gestionados por fundaciones públicas o por otras entidades del sector público o en materias concretas, como puede ser la atención sanitaria, servicios sociales o la política de vivienda»

Además, este conselleiro maior apunta que la decisión de eximir del control fiscalizador a la Cámara autonómica choca con la posición favorable de Contas a someter a escrutinio, no solo a las entidades públicas, sino también a aquellas sociedades en las que la Administración autonómica es accionista como Impulsa Galicia.

«El Consello de Contas requiere la rendición de cuentas de estas entidades y, en cambio, en relación con el Parlamento, donde hay un mandato jurídico expreso, se acuerda el decaimiento de dicha fiscalización», lamenta el conselleiro Simón Rego.

Alude a la decisión de la Mesa del Parlamento de febrero de 2025 donde se acuerda admitir a trámite todo el plan de trabajo de Contas salvo la fiscalización del Legislativo. En su voto particular Rego advierte que la Cámara es competente para formular «recomendaciones o sugestiones» pero aclara que la programación de actuaciones es «una competencia propia y exclusiva» del órgano fiscalizador.

«No fiscalizar el presupuesto del Parlamento conlleva un riesgo muy significativo para la garantía institucional de la independencia del control externo en tanto se asimilan recomendaciones o sugestiones de la comisión parlamentaria como mandatos imperativos para el Consello de Contas», advierte este conselleiro maior.

Plan de trabajo

El plan de trabajo del órgano fiscalizador para este año 2026 sí incluye auditorías al servicio de ayuda en el hogar y a la atención de personas sin hogar (en colaboración con el Tribunal de Cuentas), así como la fiscalización de las concesiones de servicios públicos de concellos de más de 50.000 habitantes. También se revisarán los contratos de patrocinio de las entidades locales y sus ingresos por la gestión de envases y su reciclaje. Se someterá a escrutinio además la gestión de Sogama y Galaria. Y, a lo largo de este año, se publicarán los informes que ya están en marcha sobre las zonas de bajas emisiones, la eficiencia de las fusiones municipales o una auditoría exprés sobre la tasa turística.