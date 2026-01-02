Nazareth Cendán, nueva diputada del PPdeG en el Parlamento de Galicia en sustitución de Ethel Vázquez

Nazareth Cendán Gayoso tomará posesión en el próximo pleno como diputada del PPdeG en el Parlamento de Galicia, ocupando en lugar de Ethel Vázquez, quien recientemente presentó su renuncia por motivos personales.

En un comunicado, el PPdeG ha destacado que la carrera de Nazareth Cendán, licenciada en Derecho por la Universidade da Coruña, abarca diversos sectores, destacando especialmente su paso por el ámbito bancario y por la consultoría en Responsabilidad Social Corporativa (RSC), donde se implicó en proyectos de impacto social y desarrollo económico.

Desde 2017, desarrolla su labor en el Gabinete de la Consellería do Mar de la Xunta, donde participó activamente en la planificación y gestión de políticas vinculadas al sector pesquero y al desarrollo sostenible de las zonas costeras.

Además, fue concejala del PP en A Coruña durante el mandato 2019-2023, donde ejerció como responsable de las áreas de Turismo, Comercio, Mercados y Fiestas, y estuvo muy involucrada en el área de Cultura.

La nueva diputada ha trasladado su gratitud por la confianza depositada en ella y ha señalado que continuará trabajando con dedicación para mejorar las condiciones de vida y bienestar de los gallegos y gallegas, con el objetivo de seguir con las líneas de trabajo iniciadas por el PP e impulsar nuevas iniciativas de bienestar y progreso.