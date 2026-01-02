Los ingresos por gripe en Galicia bajan, pero en Pontevedra y Vigo repuntan: 9,6% y 8,5%

La presión hospitalaria por gripe empieza a aflojar en Galicia tras el pico de las últimas semanas; especialmente de la previa a Nochebuena. En la semana del 22 al 28 de diciembre ingresaron 343 personas con gripe confirmada, un 10% menos que la semana anterior (383). Según el último informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública sobre infecciones respiratorias agudas, publicado por la Consellería de Sanidade, la ola epidémica se sitúa en intensidad baja, con tendencia decreciente y difusión dispersa.

El descenso, sin embargo, no ha sido homogéneo por territorios. La tasa de ingresos cayó en la mayoría de las áreas sanitarias, con una bajada especialmente marcada en la de A Coruña (–62%), pero subió en Pontevedra-O Salnés (9,6%) y en Vigo (8,5%), dos de las zonas que además mantienen las cifras más elevadas. Pontevedra registra, asimismo, la tasa de ingreso más alta, con 21,8 ingresos por 100.000 habitantes, seguida de Vigo con 17,8.

Sanidade introduce además una cautela: el retroceso en hospitalizaciones «no se observó de forma homogénea en todas las áreas» y tampoco fue tan acusado como el de las consultas en Primaria, lo que «podría indicar que la tendencia descendente no está plenamente consolidada», entre otros motivos por posibles efectos de calendario de las fiestas y por el desfase entre la evolución comunitaria y su impacto en los ingresos.

Ingresos por áreas sanitarias en la última semana- / fdv

En Atención Primaria también se aprecia un alivio. La tasa de consultas por gripe descendió un 22,7% y se sitúa en 80,2 consultas por 100.000 habitantes, lo que devuelve el indicador al nivel de actividad «baja». Pese a la bajada general, los niños siguen concentrando buena parte de la demanda: el grupo de 0 a 4 años mantiene la tasa más alta (186,7 consultas por 100.000), seguido del de 5 a 19 años (104,6).

En paralelo a la mejora en las consultas, el informe detecta un repunte del consumo en farmacias: en la semana 52 aumentó la dispensación de antigripales un 24,2% (hasta 1.738 unidades; 82,6 por 100.000) y la de pruebas rápidas de antígenos un 5,2% (1.265; 63,2 por 100.000), alcanzando «los valores más elevados de las últimas semanas».

En el hospital, el perfil de mayor riesgo se mantiene: las personas de 80 y más años presentan la mayor tasa de ingresos, con 64,8 por 100.000. Pero el informe llama la atención sobre un dato menos visible en el balance global: en los niños de 0 a 4 años los ingresos aumentaron (un 124,5% respecto a la semana previa), volviendo a tasas similares a semanas anteriores.

Más de 2.800 ingresos en lo que va de temporada: recomiendan mascarilla para ir al centro de salud

En lo que va de temporada, se han notificado 2.813 ingresos, mayoritariamente por virus tipo A, con predominio del subtipo AH1N1pdm09. Es el nombre técnico del virus de la gripe A (H1N1) que causó la pandemia de 2009 y que ha seguido circulando desde entonces. La positividad de las muestras para gripe baja al 27,7%, aunque en Pontevedra se mantiene muy elevada (44,3%) y en Vigo también (35,3%), un contexto que ayuda a explicar que sigan siendo las áreas con más carga.

De cara a los próximos días, el documento apunta a que el pico ya se ha superado, pero no descarta «fluctuaciones» por el efecto de las fiestas: el modelo de predicción sugiere un ligero repunte de las consultas en la semana 1 (hasta 90,4 por 100.000) antes de volver a bajar en la semana 2.

Aunque la tendencia es a la baja, la Consellería recomienda usar mascarilla al acudir a centros de salud, PAC y urgencias, incluso sin síntomas, y mantenerla en servicios con pacientes vulnerables.