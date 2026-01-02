El Gobierno prevé invertit otros 3.100 millones en el Corredor Atlántico en 2026

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible prevé destinar más de 3.100 millones de euros en 2026, tras haber invertido 3.123 millones de euros en 2025, en proyectos ferroviarios para el desarrollo del denominado «corredor atlántico», ha explicado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

En un balance sobre la evolución del proyecto de infraestructura ferroviaria de transporte de mercancías, Puente ha señalado que la inversión en ese proyecto, incluido en la Red Transeuropea de Transportes y que abarca a Galicia, es «histórica» y supone un 122 % más que la realizada en 2024, ritmo que Transportes prevé mantener en 2026.

«La evolución de este corredor es indiscutible. Si hace una década la media anual de licitaciones en el Corredor Atlántico era de 653 millones de euros, hemos multiplicado por cinco el volumen de actuaciones para cumplir con los objetivos marcados por la Comisión Europea para la red básica de infraestructuras de transportes prioritarias», ha enfatizado el ministro.

También ha asegurado que el compromiso con la Comisión Europea de finalizar la red básica de transporte de mercancías en tren antes del 31 de diciembre de 2030 supone, durante los próximos cinco años, una implicación máxima con el impulso al proyecto.

Con el ferrocarril como columna vertebral, el proyecto incluye un desarrollo en nueve puertos, cinco aeropuertos y nueve terminales ferroviarias de mercancías.

Hasta entonces, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinará más de 26.000 millones de euros a finalizar las infraestructuras de la red básica del corredor, de los cuales 12.000 corresponderán a proyectos ferroviarios y el resto se destinarán a obras en puertos, aeropuertos, carreteras y nodos urbanos.

Pasajeros y mercancías

Este año las inversiones se han materializado en avances concretos a lo largo de toda la geografía exptentrional del corredor atlántico, con el foco tanto en el desarrollo de nuevas conexiones del trazado ferroviario de alta velocidad como en la mejora de la red convencional para impulsar así el transporte de mercancías en tren, explica el Ministerio.

Destacan los trabajos de construcción del trazado ferroviario de alta velocidad al País Vasco con la denominada Y Vasca, con inversiones por más de 450 millones de euros.

También 2025 ha sido un año «histórico», según el ministro, para avanzar en la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, en el despliegue de la alta velocidad en Extremadura, en la línea Toledo-Talavera-Talayuela o en la que une Sevilla y Huelva.

Entre las obras más recientes del corredor atlántico, Transportes menciona los avances para tender la segunda vía en el tramo de 66 kilómetros comprendido entre Medina del Campo (Valladolid) y la bifurcación en Coreses (Zamora) de la línea de alta velocidad a Galicia.

Asimismo, en Asturias, el Ministerio prepara la renovación integral de los túneles de Villabona, en la línea ferroviaria de ancho convencional León-Gijón, para modernizar la infraestructura, mejorar las condiciones de explotación de dichos túneles y aumentar los estándares de calidad de la línea, con el fin de potenciar los tráficos tanto de viajeros como de mercancías.

El corredor atlántico es un proyecto de infraestructura multimodal a escala europea, que conecta Portugal, España, Francia, Alemania e Irlanda, y que a su paso por España atraviesa 11 comunidades autónomas (incluyendo Canarias), con más de 5.300 kilómetros de vías ferroviarias.

Con este proyecto se busca impulsar la interoperabilidad del transporte de mercancías en Europa y en la relación comercial con Marruecos.

