Galicia encara una nueva borrasca: hará menos frío pero no te desprendas del paraguas

Galicia entra en el nuevo año perdiendo la influencia anticiclónica. Este viernes, la comunidad quedará afectada por la presencia de una borrasca ubicada al oeste de Portugal, de modo que la jornada será inestable y con lluvias intermitentes, más probables desde la tarde y hacia la noche, sobre todo en la mitad oeste, según el pronóstico de MeteoGalicia. Las temperaturas experimentarán un notable ascenso -en Santiago tendremos 13ºC de máxima y 9ºC de mínima- mientras que el viento soplará moderado del sureste, fuerte en las últimas horas en la mitad norte.

El sábado será un día de tiempo más variable: la probabilidad de lluvia baja claramente a lo largo del día (más alta por la mañana, menor por la tarde y muy baja por la noche), y con descenso térmico respecto al viernes (mínima más baja y máxima algo menor). Los pronósticos encajan con un escenario típico tras el paso del frente: nubosidad todavía presente, pero con tendencia a intervalos y a menos precipitación en muchas zonas, especialmente según avance el día hacia la tarde-noche.

El escenario más probable para el domingo es que continúe un ambiente inestable con nubosidad abundante y posibilidad de precipitaciones intermitentes, aunque su distribución y persistencia pueden cambiar mucho según estemos en el litoral o en el interior de Galicia.

Mientras, en la capital, el viernes irá a peor con las horas: habrá aumento de nubosidad y lluvias más probables desde la tarde-noche. Para el sábado, los pronósticos prevén menos lluvia según avance el día y un ambiente algo más fresco, algo que en el entorno de Santiago esto suele traducirse en alternancia de nubes y claros y algún chubasco. Las previsiones son menos claras para el domingo: lo más probable es que se mantenga un escenario de variabilidad, con nubes y posibilidad de lluvias a ratos.