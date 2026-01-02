Galicia, en el podio en universitarios y titulados de FP sobrecualificados

Cuando la Consellería de Educación presentó su propuesta para intentar atajar con la inteligencia artificial el abandono educativo, alguno de los argumentos que maneja en su estrategia para mantener al alumnado en el sistema es que un mayor nivel formativo va asociado a menores tasas de desempleo o mejores salarios. Sin embargo, no siempre el trabajo desempeñado está a la altura del nivel académico superado. Para aludir a ese fenómeno se habla de sobrecualificación, que se produce cuando alguien «desempeña ocupaciones que deberían ser desempeñadas por personas con niveles educativos inferiores». Así define el indicador el Observatorio de la Formación Profesional de Caixabank Dualiza, que sitúa a Galicia en los puestos de cabeza en el ranking de comunidades donde un mayor porcentaje de personas tituladas en FP o graduadas en la universidad sufre este fenómeno.

En concreto, con los datos recopilados por el Observatorio a partir de la Encuesta de Población Activa del INE, la sobrecualificación afectaría en Galicia a un 39,16 por ciento de los trabajadores con estudios universitarios, mientras que entre aquellos que cuentan en su currículo con algún ciclo de Formación Profesional, en general, el fenómeno impactaría sobre casi el 45 por ciento de la población ocupada entre 16 y 64 años.

Ambos datos convierten a titulados en FP y en los campus gallegos en los cuartos más afectados, en sendas listas, por una situación sobre la que entidades especializadas en el análisis de la educación superior y sus resultados, como la Fundación CYD, advierten. En el último informe de la institución se hacen eco del concepto de sobrecualificación e inciden en que debe entenderse, no como un indicio e la existencia de «un exceso de personas con alta formación», sino en su faceta de «problema» que «radica en la infrautilización del talento de quienes poseen un elevado nivel educativo».

La peor situación de las autonomías en ambos listados la ostenta Canarias, con un 45 por ciento de graduados universitarios y con un 50 por ciento de técnicos y técnicos superiores en empleos en los que desempeñan tareas que se encuentran por debajo de su nivel de formación académica. En el extremo opuesto se ubicarían los titulados del País Vasco, caso de los universitarios, y los de Baleares, caso de graduados en ciclos.

No obstante, el Observatorio de FP de Caixabank Dualiza también incluye en el análisis global del indicador de la sobrecualificación lo que ocurre con quienes trabajan y tienen solo educación obligatoria o certificados de profesionalidad o, como mucho, Bachillerato. Cuando el indicador tiene en cuenta el conjunto de los niveles educativos, Galicia retrocede al séptimo puesto autonómico, pero la conclusión general sigue siendo que un tercio de sus trabajadores —un 32,2 por ciento— desarrolla labores que podría desempeñar alguien con menos formación. La media estatal se sitúa en torno a un punto por debajo, en un 31,11%. Esa brecha a favor del conjunto autonómico llega hasta 3,5 puntos en el caso de la sobrecualificación entre personas con estudios universitarios y a 2,5 en el caso de titulados de FP.

Por lo que respecta a la sobrecualificación entre trabajadores con formación universitaria, el Informe 2025 de la Fundación CYD explica que depende del sexo y de la carrera estudiada. Así, afectaría más a las mujeres que a sus compañeros de promoción y más a los titulados en servicios; negocios, administración y derecho; artes y humanidades; y ciencias sociales, periodismo y documentación. Entre los egresados de carreras sanitarias el peso de quienes están en puestos para los que no les hacía falta estudiar tanto es el menor.

Infracualificados

No obstante, así como hay empleos que se les quedan pequeños a quienes apostaron por mejorar su nivel académico, en otros casos ocurre justamente lo contrario: es mucho menos habitual, pero también existe la infracualificación. En general, en Galicia, y considerando todas las etapas educativas, el porcentaje de trabajadores que desarrollan tareas para las que no han sido capacitados es de un 6,15 por ciento. Si solo se tuviese en cuenta ese indicador, la comunidad gallega sería una de las mejor ajustadas, porque está de cuarta, pero por la cola, en el peso que suponen estos trabajadores sobre los ocupados de 16 a 64 años.

En la Comunidad Valenciana, en cambio, uno de cada diez empleados «desempeña ocupaciones que deberían ser desempeñadas por personas con niveles educativos superiores», según la definición del Observatorio. Cantabria, donde el dato no llega al 5% de trabajadores, es la que menos acusa esa disonancia. Si la infracualificación se analiza solo para titulados en FP, Galicia, con una cifra similar, es la que sale mejor parada.

Con todo, el grueso de los trabajadores puede sentirse satisfecho con su empleo. El porcentaje de población de 16 a 64 años «ajustada», como alude el Observatorio de FP a quienes desempeñan ocupaciones acordes a su nivel educativo, es del 61,6%. Galicia sería la quinta comunidad con un mejor ajuste trabajo-estudios.