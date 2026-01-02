Casi 40.000 personas se benefician del Bono Coidado no Fogar

Ayer, dos años después de la entrada en vigor del Bono Coidado no Fogar, la Xunta quiso hacer un balance para informar de cuánta gente se beneficia de esta ayuda, por la que las personas dependientes que son cuidadas en sus domicilios por un familiar o cualquier persona de su entorno reciben un pago de 5.000 euros anuales (alrededor de 416 euros al mes), independientemente de su renta o del grado de dependencia que tengan reconocido. Así, según indicó ayer la Consellería de Política Social e Igualdade en un comunicado, a 1 de enero esta ayuda llega ya a 38.438 personas, una cifra que se ha duplicado desde su puesta en marcha y que para la cartera que dirige la conselleira Fabiola García es ejemplo de la «buena acogida» de la iniciativa, que «responde a la preferencia mayoritaria de los gallegos de permanecer en su entorno para ser cuidados por un familiar o por una persona de su confianza».

En lo que a la financiación respecta, el presupuesto para el Bono Coidado no Fogar aumentará hasta los 179 millones de euros este año, contando con una partida un 52% superior a la de 2025, según destacaron desde el Ejecutivo autonómico, con el objetivo de sumar nuevos beneficiarios.

Deuda de 2.900 millones

Por su parte, otro de los objetivos de la Xunta para este año que empieza es superar «la barrera» de las 100.000 personas dependientes atendidas, cifra que en la actualidad ronda las 92.500. Para ello, se aumentará el presupuesto para la atención a la dependencia y la mejora de los servicios sociosanitarios en un 17%, hasta los 854 millones, a la vez que el Ejecutivo autonómico continuará «demandando el mismo compromiso» por parte del Gobierno central, que «sigue muy lejos de sufragar el 50% de los servicios a los que está obligado por ley», dejando una deuda que este año, estiman, llegará a los 2.900 millones de euros.