10.000 gallegos en el exterior reciben información sobre su origen familiar

Gracias a la colaboración de la Xunta con las cinco diócesis gallegas, los emigrantes gallegos y sus descendientes pueden consultar y obtener certificados acreditativos sobre su ascendencia, un servicio que tan solo en 2025 ha permitido que 10.000 personas obtuviesen documentación sobre sus orígenes familiares. Se trata de una cifra elevada, que casi duplica la del año previo, según informaron ayer desde la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración en un comunicado en el que hacen balance de la actividad del servicio a lo largo del año pasado.

Concretamente, para llevar a cabo esta labor la Xunta colabora con las cinco diócesis gallegas, siendo la Archidiócesis de Santiago de Compostela la que concentra la mayor parte de la demanda, con más de 6.000 solicitudes a lo largo de 2025. Según señalan desde el Ejecutivo autonómico, los archivos diocesanos custodian documentos esenciales para conseguir dar respuestas sobre su pasado y sus posibles lazos con Galicia a las personas interesadas, como partidas de nacimiento, de bautismo o de matrimonios o defunciones, por lo que resultan «clave» para acreditar la ascendencia gallega de las personas residentes en el exterior. Y es que estos documentos, tal y como recuerdan desde la cartera gallega de Emigración, son «determinantes» para poder acceder a trámites administrativos como la obtención de la nacionalidad española, además de tener un valor incalculable a la hora de recuperar la memoria familiar o incluso para localizar familiares vivos en la comunidad gallega.

Ante el incremento sostenido de las solicitudes, según señalan desde el Ejecutivo autonómico, la Xunta continuará «reforzando» esta colaboración «con el objetivo de garantizar una atención rigurosa y ágil a las personas residentes en el exterior». De hecho, tan solo entre 2023 y 2025, el número de personas beneficiarias de este servicio pasó de 7.000 a 10.000, lo que implica un aumento de casi un 43 por ciento.

Además de dar prioridad a las solicitudes procedentes de la emigración, esta colaboración entre la Xunta y las diócesis también incluye apoyo en la digitalización, ordenación y sistematización de la documentación histórica conservada en los archivos parroquianos y diocesanos de la comunidad, lo que da lugar a un modelo de trabajo conjunto que, según destacan desde la Consellería que dirige José González Vázquez, «permite ofrecer seguridad, continuidad y eficacia en un ámbito especialmente sensible para la ciudadanía gallega en el exterior, asegurando acceso a una documentación fundamental para mantener vivos los lazos familiares, jurídicos y emocionales con Galicia».