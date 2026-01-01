Rueda hace suyas «las ideas revolucionarias» de Castelao

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se puso «metafóricamente» las gafas de Castelao, padre del nacionalismo gallego, para despedir el año 2025. Desde el Museo de Pontevedra y rodeado de las obras de este intelectual, que fue antifranquista, republicano y defensor de un mayor autogobierno para Galicia, el jefe del Ejecutivo autonómico reivindicó que sus «ideas revolucionarias» forman ya parte del «acervo común» de los gallegos y, aunque dio por superadas las «injusticias» que denunciaba el dibujante, dramaturgo y ensayista de Rianxo, reconoció, en su tradicional mensaje de Fin de Año, que aún persisten «agravios» contra de los que pelear, aunque ahora Galicia tiene «instituciones fuertes y creíbles» para que la voz de la comunidad «jamás vuelva a ser ignorada».

Aunque desde el nacionalismo se ha acusado en muchas ocasiones a los populares de «apropiarse» de la figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, el PPdeG siempre lo ha definido como «galleguista», concepto con el que comulgan desde la época en la que Manuel Fraga hizo célebre el eslogan «Galego coma ti» y decidió imprimir al partido en Galicia un enfoque propio y autonomista.

Pero no solo el legado de Castelao es motivo de disputa. Ya en 2012 el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había cerrado el año desde la casa natal de Rosalía de Castro, lo que había irritado al BNG.

En esta ocasión, Alfonso Rueda eligió para su discurso de Fin de Año el Museo de Pontevedra, que custodia más de 1.800 piezas del intelectual de Rianxo, como broche final al Año Castelao, en el que se conmemoró el 75 aniversario de su muerte. Falleció precisamente en el exilio por su lucha contra el franquismo.

La reivindicación de su figura por parte de Rueda contrasta con el giro del PP a nivel nacional hacia posiciones de ultraderecha, no solo para contentar a Vox con el que necesita pactar para gobernar, sino también para frenar el desvío de votos hacia la formación de Santiago Abascal.

Inmigración

Así, mientras los populares en el ámbito estatal endurecen su discurso hacia la inmigración, en Galicia el presidente de la Xunta se enorgullece de haber atraído a 44.000 personas del extranjero en 2025.

Rueda recurrió a Castelao para hacer además una llamada a la unidad. «Galicia no excluye a nadie cuando se trata de conseguir su futuro», señaló y citó una frase del intelectual galleguista: «Non lle poñades chatas á obra mentres non se remata. O que pense que vai mal que traballe nela, hai sitio para todos».

En su mensaje de Fin de Año el presidente gallego no perdió la oportunidad de reivindicar la acción de la Xunta: «los gobiernos están para gobernar, no para entretener y mucho menos para indignar». En su opinión, «las mejores decisiones no acostumbran a ser las más impactantes y, a veces, ni siquiera las más populares».

Así, recordó sus promesas en materia de vivienda, enfatizó el esfuerzo inversión en investigación e innovación, las medidas adoptadas para regular las pantallas en el ámbito o educativo para prohibir el consumo de bebidas energéticas en menores y presumió de «un sistema sanitario público avanzado». Hubo una mención especial a la catástrofe provocada por los incendios este verano en la cual, a su juicio, la Xunta actuó con premura.