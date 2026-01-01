Coral, la primera bebé de Galicia en 2026, nació en Ourense con las campanadas y Valeria, en Vigo, tras los brindis

El primer bebé de Galicia en 2026 fue una niña llamada Coral Conde Cid, que llegó al mundo a las 00.00 horas en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), coincidiendo con las campanadas de Año Nuevo. La pequeña pesó 2,9 kilos y es hija de Iria Andrea Cid y Yago Conde, vecinos de Allariz.

En las imágenes difundidas, Coral aparece junto a sus padres en el hospital, donde estuvieron arropados por el equipo sanitario del CHUO que atendió el parto y permaneció de guardia durante la primera noche del año.

La segunda bebé nacida en Galicia este 1 de enero fue Valeria, en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, a las 00.38 horas. Es hija de Purificación y Julián y nació con un peso de 3,880 kilos.

El tercer nacimiento registrado en la comunidad fue el de Lucan Mikiel Moreira, a las 00.49 horas, en el Hospital Público da Mariña, en Lugo. El bebé, hijo de Gilsa Pereira, pesó 3,300 kilos.