El Sergas activa dos OPE con 123 plazas, un centenar de ellas de difícil cobertura
REDACCIÓN
Santiago
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer los decretos de dos nuevas ofertas de empleo público con 123 plazas de personal estatuario del sistema público de salud y personal sanitario funcionario, un centenar de las cuales son puestos de difícil cobertura del Sergas.
De estas 100 plazas de difícil cobertura en centros sanitarios, 41 pertenecen a diferentes categorías de facultativos especialistas en hospitales comarcales, 32 son de pediatra de Atención Primaria y 27 son de médico de urgencias. Del total de plazas, siete de ellas estarán reservadas al turno de discapacidad general.
Por otra parte, hay una convocatoria de 23 plazas para diversas categorías de salud pública por concurso-oposición.
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- La Xunta carga contra la desidia de los ayuntamientos por el saneamiento: falta inversión, planificación y personal capacitado
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- Galicia se hiela tras la Navidad: aviso amarillo en Ourense
- Transportes adjudica por más de 19 millones un contrato para la conservación de 169 kilómetros de carreteras en Pontevedra
- Restablecida la circulación «paulatina» de trenes entre Vigo y Santiago tras una incidencia de ADIF
- 1.000 euros por zafar del trabajo de fin de grado
- Rústica: la tierra donde la herencia gana a la venta