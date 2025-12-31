Santalices apela a «huir» de la «polarización»

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, recordó ayer, durante su participación como delegado regio en el acto de Traslación de los restos del Apóstol Santiago, a los gallegos afectados por la oleada de incendios de este verano, demandando una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias en la comunidad. En su intervención también apeló a «huir» de la «polarización» e invitó al papa León XIV a «abrazar el Apóstol» a falta de un año para la celebración del Año Santo 2027. «Sería un honor» contar con el Pontífice, dijo.

En la ceremonia, que recuerda el traslado de los restos del Apóstol desde Jerusalén a las costas gallegas, Santalices defendió el «espíritu del diálogo» y alegó que «ni el radicalismo ni la división» son «armas» que «permitan combatir» los ataques externos, «mucho menos», cuando la «perdida de la cohesión» se vuelve un «riesgo» para una UE que «tiene que proyectar una única voz y reivindicar su protagonismo en una nueva configuración internacional».

«Nos llevó siglos perfilar correctamente las libertades de las que actualmente disfrutamos en una sociedad internacional amenazada, ahora, por los desequilibrios de los conflictos bélicos enquistados y por una polarización que quiere contaminar el conjunto de la sociedad», lamentó.

Recordando la Transición, hizo un llamamiento a preservar la «convivencia democrática», ya que «ninguna dictadura va a ser nunca mejor que una democracia, por muy imperfecta que sea».

En este contexto, ha erigido al «entendimiento, el diálogo y la convivencia» como los cimientos «más firmes» para hacer frente al futuro y poder afrontar la crisis de confianza que «afecta a la credibilidad de las instituciones».

El acceso a la vivienda también ha sido uno de los temas relevantes: Santalices expresó su preocupación porque esta cuestión que requiere soluciones urgentes.