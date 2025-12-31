El PSOE denuncia que la Xunta tiene sin ejecutar 87 de los 103 millones del plan de vivienda

El portavoz parlamentaria de Vivenda del PSOE, Aitor Bouza, denunció ayer que la Xunta tiene sin ejecutar, con datos a tercer trimestre de 2025, 87,5 millones de los 103,5 millones de crédito del programa de acceso a la vivienda

En un comunicado, el PSdeG informa de que ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias para reclamarle a la Xunta que garantice que los recursos presupuestarios «lleguen a la ciudadanía».

Critica que la Xunta solo lleve ejecutado un 15% y tacha de «insulto a la inteligencia de los gallegos y de las gallegas» que la medida estrella en materia de vivienda sea modificar la ley de acompañamiento para reducir las condiciones de habitabilidad de las viviendas y habilitar «cuchitriles de 30 metros cuadrados para meter a la juventud y a las familias».