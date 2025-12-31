La presencia de mujeres directivas en el sector TIC en Galicia retrocede una década

Cuando las centrales sindicales pasan revista a la situación de la mujer en el mercado de trabajo, incluso ahora, ya superado el primer cuarto del siglo XXI, sus diagnósticos mantienen la coletilla de que el denominado «techo de cristal», que parece cosa del pasado, sigue estando «muy presente». Las cifras concretas oscilan en función de la fuente. Mientras el Instituto Galego de Estatística (IGE), a partir de la Encuesta de Población Activa, sitúa el peso de las mujeres dentro del colectivo de gerentes y directores de empresas en el 30,9%, otros como Women in Business lo estiran hasta el 41%.

Pero si esa es la radiografía en general de la presencia de las mujeres en los centros de poder en donde se toman los decisiones en Galicia, en las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación), uno de los hipersectores capitales en la transformación que la UE pretende abanderar de cara a hacerse un hueco en la nueva economía de la digitalización, esa proporción de lideresas se achica a menos de la mitad y, de hecho, ha experimentado un retroceso.

Personal en puestos de responsabilidad

Un estudio publicado por el Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga), de la Xunta, permite constatar que el descenso producido entre 2023 y 2024 es una caída en toda regla, ya que por el camino se han volatilizado una de cada tres mujeres en puestos directivos. Si en el informe relativo a 2023 ascendían a un 27,2% las empresas que cuentan en su personal con mujeres en puestos de dirección, batiendo un récord, el pasado año el porcentaje, según el Ejecutivo gallego, se desmoronó hasta el 18,2 por ciento.

Conforme a los datos registrados durante la última década por el organismo dependiente de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), de la Consellería de Facenda, ese resultado retrotrae el logro a niveles de hace una década, cuando era del 18,6% (en 2015 y en 2016). Cierto que en años posteriores se produjeron descensos puntuales, pero la tendencia era al ascenso.

Pero si en las empresas tecnológicas gallegas son una minoría —menos de una de cada cinco— aquellas con mujeres en las posiciones jerárquicas que posibilitan su participación en la toma de decisiones, en un tercio de esas compañías (el 34,3 por ciento) el colectivo no está ni siquiera representado en la plantilla, como revela el mismo análisis. En el extremo opuesto estarían aquellas que no solo fichan talento femenino, sino que son ellas las que imperan, en este caso cuantitativamente, en los equipos: así ocurre en el 9,9 por ciento de las empresas TIC, con mayoría de mujeres. En casi otro 13 por ciento pueden presumir de paridad.

Las conclusiones del informe subrayan que «la mujer sigue estando infrarrepresentada en los puestos de liderazgo, pero sobre todo en los puestos técnicos, los más numerosos en la empresa». Así, señala, el 55,3% del personal son hombres en tareas técnicas, por solo el 18,1% de mujeres realizando labores de esa índole.

Titulación (o no) STEM

Otro de los indicadores que revisa la Xunta es en qué medida los trabajadores TIC cuentan con formación STEM (siglas, en inglés, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), unos estudios en los que se registra una brecha a favor de los hombres que se replica en la empresa: el 29,4% del personal son varones con titulación universitaria STEM por solo el 10,6% de mujeres, mientras que la segunda mayor brecha por sexos —de 16,4 puntos— se da en las titulaciones de FP de grado superior.

En general, en 2024, 9.768 mujeres trabajaron en empresas del hipersector TIC gallego, lo que supone un tercio de los empleos.