Besteiro afea a «autocompracencia» de Rueda na súa mensaxe de fin de ano cun modelo que «non dá resultados»

O secretario xeral do PSdeG apunta que o 'sentidiño' ao que fai referencia Rueda «non reduce listas de espera nin reactiva a economía»

Gómez Besteiro, en rueda de prensa.

Gómez Besteiro, en rueda de prensa. / Cedida

E. P.

O secretario xeral do PSdeG, José Ramón Besteiro, tachou o discurso de fin de ano do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de «autocomplaciente», lamentando que tente «dar por bo» un modelo de país que «non está a dar resultados».

«Rueda fala de serenidade e boa xestión, pero evita falar do que máis preocupa á cidadanía: dos atrasos e das esperas. Evita falar de que hai persoas que levan meses esperando por unha consulta médica, por unha prestación da dependencia ou por unha oportunidade para acceder a unha vivenda. Porque cando un goberno non fala das esperas, é porque sabe que se converteron no seu principal fracaso», explica.

Ademais de sanidade e dependencia, o socialista pon o foco na vivenda, lembrando que «durante 16 anos o PP non fixo política pública de vivenda en Galicia». «Agora recoñece implicitamente o problema cando xa é enorme, cando acceder a unha vivenda digna converteuse nun luxo para demasiada xente», lamenta.

«Agora recoñece implicitamente o problema cando xa é enorme, cando acceder a unha vivenda digna converteuse nun luxo para demasiada xente»

Afea Besteiro que Rueda «pase por encima» da educación e a violencia machista, que «aparece no discurso como unha referencia case protocolaria, sen ambición política nin compromiso claro».

O mesmo ocorre, apunta, coa xestión do territorio e do rural, en referencia á vaga de incendios que arrasou Galicia este verán. Sobre isto, remarca que o cambio na cúpula da Consellería de Medio Rural «encaixa mal cun relato de éxito e estabilidade, pero encaixa perfectamente cun proxecto mal planificado que non funciona».

«Ante a Galicia real -listas que crecen, dereitos que chegan tarde e un modelo que non despega- a resposta do presidente é pedir calma, previsibilidad e 'sentidiño'. Pero o sentidiño non reduce listas de espera, non garante coidados, non crea vivenda pública nin reactiva a economía. O problema non é a actitude da xente, senón a falta de respostas de quen goberna», reflexiona Besteiro, que afea ademais a referencia a Castelao.

«Invocar a Castelao para justificar a inacción mentres se acumulan os problemas é esquecer que Castelao nunca defendeu a resignación, senón o compromiso co país e coa súa xente», conclúe.

