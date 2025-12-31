Ampliada al doble la ayuda extraordinaria a emigrantes gallegos retornados
Ante la elevada demanda, el presupuesto asciende ahora a 4,2 millones
REDACCIÓN
La Xunta ha ampliado las ayudas extraordinarias a personas emigrantes gallegas ante el alto «volumen de solicitudes recibidas». La partida presupuestaria inicial, de 2,3 millones de euros, superará los cuatro finalmente tras la nueva inyección económica de 1,9 millones.
La orden, aprobada el lunes, supone el incremento de los fondos acordados en febrero. El cambio, sin embargo, no supone la apertura de «un nuevo plazo de solicitudes» o la alteración de las bases establecidas.
El crédito inicial ha resultado «insuficiente» debido al elevado número de demandantes. El objetivo de la ampliación es el de «conceder la subvención al mayor número de beneficiarios posible».
Estas ayudas son un recurso fundamental, ya que permiten cubrir necesidades iniciales como el establecimiento de personas y familias emigrantes retornadas que deciden fijar su residencia en Galicia, ayudando a su integración en la comunidad. En este sentido, pueden beneficiarse de ellas las personas retornadas gallegas nacidas en Galicia y sus descendientes y los cónyuges o parejas de hecho.
