Tomé formaliza hoy su renuncia a la presidencia de la Diputación

El Pazo de San Marcos acoge hoy el último pleno del año, en el que se hará efectiva la renuncia como presidente de la Diputación de Lugo de José Tomé por las denuncias de acoso sexual.

Tomé renunció oficialmente al cargo el 12 de diciembre, tras una tensa junta de Gobierno en la que el BNG se negó a asistir. La elección del nuevo presidente será el 14 de enero.