Tomé formaliza hoy su renuncia a la presidencia de la Diputación
REDACCIÓN
Santiago
El Pazo de San Marcos acoge hoy el último pleno del año, en el que se hará efectiva la renuncia como presidente de la Diputación de Lugo de José Tomé por las denuncias de acoso sexual.
Tomé renunció oficialmente al cargo el 12 de diciembre, tras una tensa junta de Gobierno en la que el BNG se negó a asistir. La elección del nuevo presidente será el 14 de enero.
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- La Xunta carga contra la desidia de los ayuntamientos por el saneamiento: falta inversión, planificación y personal capacitado
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Galicia se hiela tras la Navidad: aviso amarillo en Ourense
- El juzgado archiva la denuncia contra el exconselleiro de Mar Alfonso Villares por agresión sexual
- Transportes adjudica por más de 19 millones un contrato para la conservación de 169 kilómetros de carreteras en Pontevedra