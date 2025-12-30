Rueda resta importancia a no renovar en plazo el plan de normalización del gallego

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia a no haber conseguido renovar este año el Plan Xeral de Normalización Lingüística (de 2004) ya que considera más importante que se alcance el mayor grado de consenso posible. Pese a que desde la Xunta habían anunciado su intención de cerrar la renovación de este plan antes de final de año, Rueda recordó que a lo largo de estos meses hubo instituciones que ya dejaron claro «que en ningún caso tienen intención de llegar a ningún tipo de consenso».

Sin embargo, dijo, la Xunta «no abandona esa idea y seguirá intentando alcanzar el máximo consenso posible». «Apurar y dejar fuera el máximo acuerdo posible no sería una buena idea», expuso Rueda sobre la falta de cumplimiento del plazo establecido.

Preguntado por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Ejecutivo solicitará que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de la Unesco, dijo que esa no es una prioridad para Galicia ya que se sienten «representados» con la fórmula empleada en la actualidad. Para Galicia este asunto «no es prioritario» y además considera que es una petición «que viene a cuento de lo de siempre», que es contentar las peticiones que hacen las comunidades «de las que depende Sánchez».