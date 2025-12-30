PSOE y BNG firman los presupuestos de A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, y el portavoz del grupo municipal del BNG, Francisco Jorquera, firmaron ayer el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones políticas sobre los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a algo más de 375,3 millones de euros. Ambos, en una comparecencia conjunta, hicieron un llamamiento a la política «pensada» para la ciudadanía.