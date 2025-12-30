Detectan cuatro nuevos focos de gripe aviar en gaviotas
Fueron localizados en Pontevedra y A Coruña | Hasta ahora no hay aves domésticas afectadas
REDACCIÓN
Santiago
La Consellería de Medio Rural ha informado al Ministerio de Agricultura de que se han detectado cuatro ejemplares de aves silvestres —todos gaviotas— afectados por influenza aviar de alta patogenicidad, resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).
Según Medio Rural, se trata de cuatro gaviotas patiamarillas. Una fue hallada en el municipio de Tomiño (Pontevedra) y las tres en los municipios de Ribeira, Ares y Oleiros, en A Coruña
Con estos nuevos focos, ascenderían ya a 22 los confirmados en aves silvestres en Galicia en lo que va de 2025. En un comunicado la Xunta recuerda que, por ahora, no se ha registrado ningún caso en aves de corral.
