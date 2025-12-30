Casi cuatro de cada diez granjas peleteras cerraron en Galicia desde la pandemia

El 37 % de las granjas peleteras que había en Galicia han cerrado desde 2020, según la Fundación Franz Weber (FFW), que atribuye este declive a la falta de demanda de productos de visón y a una mayor conciencia social.

Según relata en un comunicado la organización de protección del medio ambiente, en el año 2020 había 35 granjas peleteras abiertas en Galicia, la «inmensa mayoría» en la provincia de A Coruña, mientras que en 2025 su número se ha reducido a 22. Con todo, indican en una nota, la comunidad gallega sigue siendo el territorio que alberga la práctica totalidad del sector.

FFW denuncia que las granjas peleteras son un «negocio cruel que contamina suelos y aguas subterráneas y crea un impacto negativo para la biodiversidad autóctona, por las continuas fugas de los visones americanos de las jaulas», que se han detectado incluso en el Parque Nacional Illas Atlánticas. También alertan sobre el impacto en la salud pública y recuerdan que «un 70 %» de las nuevas enfermedades surgidas en las últimas décadas son de origen animal, «multiplicadas por las condiciones de hacinamiento y suciedad» de las granjas. En instalaciones de Galicia fueron notificados varios brotes de covid y uno de gripe aviar, apuntan.