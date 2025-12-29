Rústica: la tierra donde la herencia gana a la venta

En el campo gallego, la «mudanza» de propietarios no la marca tanto el mercado como el árbol genealógico. O, dicho de otro modo, en el rural el relevo de propietarios se está escribiendo más por testamentos que por contratos. Los últimos datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE), hasta octubre, dejan una foto nítida: la herencia ya no es un canal «más», sino el principal como vía de acceso a las fincas rústicas. Heredar gana a comprar en el último lustro.

En los diez primeros meses de 2025, en Galicia se registraron 26.632 transmisiones de fincas rústicas. Casi la mitad se concentran en A Coruña, con 12.430 (46,7%). Y, en el cara a cara clave, se heredan más de las que se venden: 10.205 herencias frente a 8.392 compraventas. Lo que es lo mismo: por cada 100 fincas rústicas que cambian de manos por compraventa, hay 122 que lo hacen por herencia (un 21,6% con datos provisionales desde octubre).

Pero echando la vista atrás, desde 2022 el canal más repetido para cambiar de manos una finca rústica es la herencia, por delante de la compra. La suma de los tres últimos años completos (2022–2024) dibuja el tamaño del fenómeno: 36.475 fincas rústicas heredadas frente a 27.720 vendidas en Galicia. En total, solo entre estos dos «epígrafes» se contabilizan 64.195 transmisiones, y la herencia se queda con casi el 57% del pastel.

Lo relevante no es solo que la transmisión familiar esté por encima, sino con qué constancia: en los cuatro años, el peso se mueve en una horquilla estrecha (56%–58%), como si el relevo generacional fuera un «flujo de fondo» que no depende tanto de si el mercado está más o menos animado.

Y la curva también cuenta otra historia: el volumen total de transmisiones tuvo un pico en 2023 y después se moderó. Y en 2025 (siguiendo el dato provisional hasta octubre), las inmobiliarias se mueven, sí, pero menos que las notarías para modificar los propietarios de una finca en el rural en la que no se puede edificar.

Transmisiones, herencias y compraventas en Galicia / Hugo Barreiro

Por otra parte y siguiendo la misma estela, entre enero y junio, en Galicia se registraron 5.750 transmisiones de viviendas que tienen su origen en una herencia, convirtiéndose en la cifra más alta de la serie histórica, tal como se refleja en un informe del Observatorio da Vivenda con datos de los registros de la propiedad. Aún así, las 13.217 transmisiones de vivienda a través de la compra representan la primera vía de acceso a una casa.

Volviendo al rural, detrás de esos porcentajes hay una realidad bastante literal: la propiedad circula a un ritmo continuo. Sumando los últimos años completos y el avance de 2025, la sucesión se mueve en torno a una treintena larga de fincas heredadas cada día —casi 34 diarias—. El detalle importa, porque no hablamos solo de «tierra»: hablamos de parcelas minúsculas, montes, prados, viñedos, leiras que sostienen explotaciones, casas familiares o, simplemente, un patrimonio fragmentado en múltiples manos.

Hay un matiz que ayuda a leer el tablero: una parte muy relevante del movimiento no es ni herencia ni compraventa. En 2025 hasta octubre, 8.035 transmisiones entran por otras vías (donaciones, permutas...), casi tres de cada diez del total. Esa «tercera vía» también cuenta, por ejemplo, cuando una familia intenta ordenar el rompecabezas de parcelas o adelanta patrimonio en vida.

Pontevedra, la excepción

En el mapa provincial, A Coruña actúa como motor. Pero si la pregunta es dónde pesa más el testamento frente al contrato, Ourense destaca: allí, en lo que va de 2025, las herencias superan a las compraventas en 325 fincas y concentran casi el 58% del binomio herencia más venta (una proporción similar a A Coruña, pero con mayor distancia frente al mercado). Y, por contra, Pontevedra es la excepción estadística del periodo: la compraventa adelanta por la mínima (solo 11 más) a la herencia, con once fincas rústicas más compradas que heredadas.

En términos prácticos, una finca rústica puede ser base de cultivos (huerta, viñedo, frutales), praderas y pastos para ganadería, aprovechamientos forestales (madera, biomasa), apicultura o pequeñas actividades complementarias ligadas al entorno rural. El «qué» concreto depende de la clasificación y normativa del suelo y de permisos sectoriales cuando toca (plantaciones, cierres, usos forestales o construcciones).