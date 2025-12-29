Rueda cierra 2025 con cambios en la Xunta: del veterano Lete a tres relevos en Medio Rural

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado, tras la última reunión ordinaria de su Ejecutivo del año celebrada este lunes, seis recambios en el nivel intermedio de su Gobierno, que incluyen tres relevos en la Consellería do Medio Rural y también el cese «a petición propia» de un veterano: el hasta ahora secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa.

Lete Larsa, a quien Rueda ha agradecido los servicios prestados «durante tantísimos años» –más de 16, en varias etapas– será sustituido por Roberto García.

El jefe del Ejecutivo también ha informado del cese de Julián Cerviño, responsable de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), que será sustituido por Damián Rey.

Y tras un verano marcado por grandes incendios –que sobre todo afectaron a Ourense y al sur de la provincia de Lugo–, se han autorizado tres relevos en Medio Rural, empezando por el de Jorge Atán, secretario xeral técnico del departamento que dirige María José Gómez, quien será sustituido por Marta Forés Lojo.

Manuel Rodríguez, hasta ahora director xeral da Defensa do Monte, «un puesto especialmente complicado especialmente en estos últimos meses», en palabras del propio Rueda, también cesa. Le sustituye Manuel Francisco Gutiérrez.

Asimismo, José Luis Chan, el que era responsable de Planificación e Ordenación Forestal, deja su cargo en manos de Luisa Piñeiro, la que fuera de alcaldesa de Moraña y delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, y quien desde 2023 ejercía como gerente de Seaga.

Finalmente, Cándido Rial cesa como director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica y será relevado por Isaac Rosón Sánchez-Brunete.

Rueda ha agradecido a todos los que abandonan sus cargos los servicios prestados y ha deseado suerte a quienes se incorporan a sus nuevos puestos en la Administración autonómica.