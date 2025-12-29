El PPdeG afea a Sánchez terminar el año con el «boicot» al traspaso de la AP-9

El PPdeG criticó ayer que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez termine el año «manteniendo el boicot» al traspaso de la AP-9 a Galicia y que 2026 se inicie con «subida importante» de los peajes, lo que califica de «castigo».

El diputado del PPdeG y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, Celso Delgado, se ha referido al 2025, en declaraciones remitidas a los medios, como «un año de boicot» de la transferencia de esta autopista.

«Mientras que con determinadas comunidades sí se puede, con Galicia, y en relación con una autopista vital para la comunidad, ni se habla ni se negocia el rescate; ni se negocia la liberalización del peaje o la liberalización parcial de alguno de sus estrechos», reprochó.

De este modo, aseguró que su partido «seguirá luchando» porque la AP-9 sea una autopista «libre de peajes» y «gallega», demandas que, según recuerda, llevaron a un acuerdo unánime en el Parlamento gallego.

Hace una semana, el ministro de Transportes, Óscar Puente, insistí en que el rescatar la AP-9 no está en los planes del actual Gobierno, por el alto coste que supondrían las indemnizaciones. Lo único que se puede hacer, dijo, es continuar con la política de bonificaciones del peaje, trasladando parte de los costes de los usuarios a las arcas del Estado.