El PPdeG afea a Sánchez terminar el año con el «boicot» al traspaso de la AP-9
Los populares censuran el trato distinto que se da a otras comunidades
REDACCIÓN
El PPdeG criticó ayer que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez termine el año «manteniendo el boicot» al traspaso de la AP-9 a Galicia y que 2026 se inicie con «subida importante» de los peajes, lo que califica de «castigo».
El diputado del PPdeG y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, Celso Delgado, se ha referido al 2025, en declaraciones remitidas a los medios, como «un año de boicot» de la transferencia de esta autopista.
«Mientras que con determinadas comunidades sí se puede, con Galicia, y en relación con una autopista vital para la comunidad, ni se habla ni se negocia el rescate; ni se negocia la liberalización del peaje o la liberalización parcial de alguno de sus estrechos», reprochó.
De este modo, aseguró que su partido «seguirá luchando» porque la AP-9 sea una autopista «libre de peajes» y «gallega», demandas que, según recuerda, llevaron a un acuerdo unánime en el Parlamento gallego.
Hace una semana, el ministro de Transportes, Óscar Puente, insistí en que el rescatar la AP-9 no está en los planes del actual Gobierno, por el alto coste que supondrían las indemnizaciones. Lo único que se puede hacer, dijo, es continuar con la política de bonificaciones del peaje, trasladando parte de los costes de los usuarios a las arcas del Estado.
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- Nieva en las cúspides de Galicia
- Galicia se hiela tras la Navidad: aviso amarillo en Ourense
- El juzgado archiva la denuncia contra el exconselleiro de Mar Alfonso Villares por agresión sexual
- Transportes adjudica por más de 19 millones un contrato para la conservación de 169 kilómetros de carreteras en Pontevedra