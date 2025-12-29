PP y PSOE avalan la simplificación de la PAC y el Bloque exige más fondos

Los eurodiputados Carmen Crespo (PP) y Nicolás Casares (PSdeG) aplauden la reforma de simplificación de la Política Agraria Común (PAC) destinada a reducir la carga burocrática para los agricultores, mientras el BNG hace hincapié en la necesidad de que se dote con «fondos suficientes».

La semana pasada, el pleno del Parlamento Europeo dio luz verde a una reforma que también busca reforzar el apoyo a las pequeñas explotaciones, mediante menos controles, mayor flexibilidad en los requisitos medioambientales y un aumento de las ayudas directas.

Al respecto, la eurodiputada del PP Carmen Crespo celebra el resultado al afirmar que «los agricultores podrán ahorrar hasta 1.600 euros al año en costes administrativos».

Los populares señalan que el paquete de simplificación de la PAC entrará en vigor a principios de 2026, culminando así un proceso legislativo que permitirá reducir de forma significativa la carga burocrática que soportan los agricultores y ganaderos europeos.

El eurodiputado del PSdeG Nicolás Casares traslada su apoyo a la simplificación de la PAC porque la «hace más fácil» y resalta la aprobación de «unas salvaguardas para el campo ante el acuerdo con Mercosur».

«Pueden producir una competencia desleal y estamos totalmente de acuerdo en que se firme el acuerdo con Mercosur, pero con esas salvaguardas que van a ayudar a mantener el campo de juego equilibrado si se firma, que esperemos que se firme el próximo mes», dijo, en declaraciones a Europa Press.

El BNG exige una PAC «con fondos suficientes y garantizados que proteja el modelo ganadero de Galicia, vertebrador del territorio y esencial para su sostenibilidad económica y ambiental». Los nacionalistas advierten de que la propuesta presupuestaria implica una bajada del 22% en los fondos de la PAC, que pasarían de 387.000 a 302.000 millones de euros.