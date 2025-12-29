La petición de cese de Tomé como alcalde de Monforte llega al pleno municipal
REDACCIÓN
El pleno de Monforte de Lemos debatirá hoy la dimisión de José Tomé como alcalde del municipio tras trascender la existencia de denuncias por acoso sexual contra el dirigente socialista lucense, que un día después, mañana, formalizará su renuncia como presidente de la Diputación.
El PP (con cuatro concejales) y Esperta Monforte (con un único edil) han presentado sendas mociones, que figuran como los puntos 5 y 7 —respectivamente— de la orden del día del pleno ordinario, que tendrá lugar este lunes a las 20.00 horas.
Y mañana hará efectiva su renuncia a la presidencia de la Diputación de Lugo, cuyo relevo se producirá en enero. Tomé aceptó renunciar al órgano provincial pero se ha refugiado en Monforte como alcalde, conservando además su acta como diputado provincial.
