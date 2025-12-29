Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los peajes de las autopistas autonómica se mantendrán congelados en 2026: estás son las vías beneficiadas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado que serán las arcas autonómicas las que asuman el incremento del IPC durante el próximo año

Cabinas de peaje de la autopista Vigo-Baiona

Cabinas de peaje de la autopista Vigo-Baiona

E. P.

Los peajes de las autopistas autonómicas, la AG-55 A Coruña-Carballo y la AG-57 Puxeiros-Val Miñor, se mantendrán congelados y las bonificaciones siguen a partir de este jueves.

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la comparecencia ante los medios de comunicación después de la reunión del Consello de este lunes.

Con casi 30.000 usuarios diarios, Rueda ha reivindicado que pagarán «lo mismo que hasta ahora» durante 2026, al asumir las arcas públicas autonómicas el aumento del IPC. «La tarifa será la misma que pagaban hasta ahora», ha ratificado.

